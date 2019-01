Wind Tre ospita il primo evento di ' WomenHack' a Roma

Rischio blocco SIM Wind Tre entro 15 giorni : alcune importanti precisazioni : Nei prossimi giorni gli utenti Wind Tre rischiano di andare incontro al blocco della SIM, il più delle volte non per responsabilità diretta. Questo è quello che emerge da una nuova iniziativa della compagnia telefonica, che ha deciso di adottare misure drastiche sul fronte privacy e sicurezza, a distanza di pochi giorni da un altro problema per il pubblico (tramite l'apposito articolo, potrete approfondire la vicenda riguardante la consultazione ...

Wind Tre alla 6a edizione di 'Una vita da social' : Roma, 28 gen., askanews, - Wind Tre, guidata da Jeffrey Hedberg, è a fianco della 6a edizione di 'Una vita da social', la campagna educativa itinerante di 47 tappe sui temi dei social network e del ...

Biathlon – Mass start deludente per Windisch : tre errori lo escludono dalla lotta per il podio ad Anterselva : Windisch, tre errori fatali: era in lotta per il podio nella Mass start di Anterselva, chiude 13°. Hofer secondo solo a Boe sugli sci Dominik Windisch ha fatto sognare Anterselva per tre quarti gara, poi il giro sugli sci in compagnia di Johannes Boe deve averlo stremato perché all’ultimo poligono, dopo aver trovato per tre volte lo zero, l’altoatesino ha commesso tre errori che gli hanno fatto perdere la possibilità di ...

Problemi Wind Tre il 27 gennaio : impossibile consultare soglie e credito : I sistemi Wind Tre sono in aggiornamento nel corso di questo weekend: se avete notato delle anomalie, ecco trovata la spiegazione. Alcuni utenti del gestore arancione hanno ricevuto nelle scorse ore una comunicazione, attraverso l'app MyWind, che li informava dell'intervento, partito alle 23 della giornata di ieri, sabato 26 gennaio, per perdurare fino alle 15 di oggi, domenica 27. Lo stesso è accaduto ai clienti Tre, visto che anche i suoi ...

Tim - Wind - Vodafone e Tre : offerte mobile in ricaricabile a gennaio 2019 : Tim, Wind, Vodafone e Tre: offerte mobile in ricaricabile a gennaio 2019 offerte mobile in ricaricabile di gennaio 2019 Con il nuovo anno sono in arrivo anche le nuove offerte mobile Tim, Vodafone, Wind e Tre. Molte delle quali spiccano per la convenienza nel rapporto qualità-prezzo. Continua infatti l’attacco alle offerte low-cost di Iliad da parte dei principali operatori telefonici, che tentano così di acquisire gli utenti passati sotto ...

Perdite Vodafone - TIM e Wind Tre : durissimo il colpo di Iliad : Proprio non ce la fanno Vodafone, TIM e Wind Tre a non perdere terreno sotto i colpi di Iliad: un nuovo report di Mediobanca, come potete voi stessi osservare dal grafico in basso, definisce i valori dell'ARPU (ricavi medi per ogni cliente) dei vari provider nazionali, da cui possiamo constatare il calo cui è stato soggetto l'indice quest'anno rispetto al quinquennio 2013-2017. Fino ad ormai due anni fa, Vodafone deteneva una maggioranza ...

Windows Lite potrebbe non avere le Live Tile - una tecnologia destinata a morire? : Una nuova indiscrezione lanciata dal leaker Zac Bowden fa pensare che le Live Tile, le piastrelle animate implementate da Microsoft a partire da Windows Phone 7 in sostituzione delle classiche icone, potrebbero avere davvero vita breve. Zac, infatti, ha dichiarato che molto probabilmente gli sviluppatori di Redmond non aggiungeranno il supporto alle Live Tile nel menu start di Windows Lite bensì solamente alle classiche icone seppur aggiornate ...

Wind Tre - servizi e intelligenza artificiale : Roma, 24 gen., askanews, - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ha sviluppato, insieme ad IBM Italia, avanzate soluzioni di intelligenza artificiale per una efficace customer experience. Si ...

Impattante Android Q su SIM Vodafone - TIM - Wind Tre e Iliad : le limitazioni degli operatori : Android Q sarà rivoluzionario per le SIM degli operatori mobili italiani Vodafone, TIM, Wind Tre e Iliad e anche quelle degli altri vettori extra-nazionali. Grazie al prossimo aggiornamento, potranno essere abbinate alle schede telefoniche determinate limitazioni, non poco impattanti sull'esperienza d'uso degli utenti finali. Come sottolinea la fonte 9to5Google, proprio con l'aggiornamento Android Q generale e le varie personalizzazioni ...

Windows Core OS potrebbe avere molte componenti open-source : Microsoft, soprattutto durante i primi anni 2000, è stata aspramente criticata per la sua politica chiusa, riservata e non favorevole alla community libera. Adesso però, con il nuovo CEO Satya Nadella approdato nel 2014, le cose stanno gradualmente cambiando con la società che più volte sta confermando il proprio appoggio all’open-source anche attraverso attività concrete come i numerosi progetti depositati su GitHub, l’arrivo del ...

Wind Tre - fibra ultraveloce FTTH arriva anche a Rho e a Bollate : Roma, 21 gen., askanews, - Wind Tre raggiunge anche Rho e Bollate con la fibra ultraveloce di Open Fiber. La rete in fibra, con velocità fino a 1 Gigabit al secondo, arriverà direttamente nelle ...

Wind Tre indice una campagna SMS per invitare i propri clienti mobili ad attivare delle Offerte per la rete fissa con diversi vantaggi. C'è tempo fino al prossimo 27 gennaio per usufruirne. Mentre ci pensate potete dare un'occhiata intanto a una breve guida su come eseguire la video identificazione di Wind.

L'AGCOM ha pubblicato il quarto Osservatorio sulle Comunicazioni del 2018, riferito al trimestre luglio-settembre 2018: andiamo a scoprire la situazione, la penetrazione di Iliad nel mercato italiano e non solo.

Nessun freno alle rimodulazioni Vodafone - Wind Tre e TIM dal Decreto Semplificazioni - perché gli emendamenti non passano : Nessuna buona notizia sul fronte delle rimodulazioni Vodafone, Wind Tre e TIM: le modifiche unilaterali di contratto che sembravano poter essere finalmente messe al bando grazie ad un paio di emendamenti contenuti nel Decreto Semplificazioni continueranno a poter essere imposte ai clienti, fino ad un nuovo tentativo di modifica delle normative vigenti almeno. Nella giornata di ieri, avevo prontamente riportato ai lettori la possibilità che due ...