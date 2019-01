“Vuoi sposarmi?” Sorpresa al trono over | la proposta di matrimonio emoziona tutti

caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)ed emozione a Uomini e Donne:dial, sotto gli occhi del pubblico e dei protagonisti della celebre trasmissione di Maria De Filippi. Il cavaliere Biagio ha chiesto la mano alla dama Caterina e lei ha risposto di sì: “Ti risposerei altre mille volte”, ha affermato commossa. Ma andiamo a scoprire cosa è successo nei dettagli. Durante la puntata, la padrona di casa ha invitato i due a sedersi al centro dello studio. Che ci fosse qualcosa in ballo era forse evidente dai loro abiti. Soprattutto quello della dama, blu, lungo e molto elegante.“Dal primo giorno in cui sono entrato in questo studio, mi sei subito piaciuta – ha detto Biagio alla donna conosciuta in trasmissione – Ho visto subito la tua bellezza e la tua compostezza. Tutte le telefonate che ci siamo fatti nel corso della settimana mi hanno dato la sensazione ...