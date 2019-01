Volley | Samuele Papi e Giacomo Giretto tornano in Nazionale! Le icone nello staff

oasport

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)insieme in Nazionale a 25 anni di distanza dal trionfale Mondiale 1994 quando la Generazione dei Fenomeni conquistò il secondo titolo iridato consecutivo battendo l'Olanda per 3-1 nella mitologica finale di Atene. Il Consiglio Federale ha infatti deciso di inserire i due ex giocatoridell'Italia dimaschile: il 45enne schiacciatore, che ha lasciato l'attività agonistica nel 2017, ricoprirà il ruolo di dirigente accompagnatore mentre il 46enne centrale, che ha messo la scarpette al chiodo dieci stagioni fa, sarà il team manager.Un doppio ruolo importante per duedella nostra pallavolo che affiancheranno Chicco Blengini e i ragazzi in una stagione cruciale che prevede torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Europei e Nations League.