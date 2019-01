Volley | Champions League 2019 | Perugia granitica | Tours surclassato! Block Devils primi

LIVE Perugia-Tours Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : partenza perfetta dei Block Devils (25-20; 25-20) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzo Bernardi accolgono in casa la formazione francese del Tours in un partita importante per il cammino europeo della formazione umbra. Aleksandar Atanasijevic, Wilfredo Leon e compagni hanno raccolto tre vittorie consecutive nelle prime tre partite disputate e ...

Volley - Champions League 2019 : trasferta da brividi per Modena contro lo Zaksa. Serve una vittoria per il secondo posto : trasferta decisamente complicata per l’Azimut Leo Shoes Modena nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. La formazione allenata da Julio Velasco scenderà in campo domani contro la squadra polacca dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, allenata dall’italiano Andrea Gardini. Ivan Zaytsev e compagni devono continuare a vincere per restare in corsa nella lotta per la qualificazione. La ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova a caccia del poker nel girone - sfida casalinga col Karlovarsko : Civitanova va a caccia del poker di vittorie nella Champions League 2019 di Volley maschile, domani sera (giovedì 31 gennaio, ore 20.30) la Lube ospiterà il CEZ Karlovarsko nel quarto incontro della fase a gironi. I ragazzi di Fefé De Giorgi partiranno con tutti i favori del pronostico contro la modesta formazione ceca, fanalino di coda del girone e per il momento incapace di vincere anche un solo set mentre i cucinieri sono stati perfetti nelle ...

Perugia-Tours - Champions League Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 30 gennaio (ore 20.30) si gioca Perugia-Tours, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley maschile. Al PalaBarton andrà in scena una partita fondamentale per le sorti dei Block Devils nella massima competizione continentale per importanza: i Campioni d’Italia vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva per rafforzare ulteriormente il primo posto in classifica e ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova-Karlovarsko. Data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Giovedì 31 gennaio si giocherà Civitanova-Karlovarsko, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di Volley maschile. La Lube torna in campo in Europa per affrontare la modesta formazione ceca, i cucinieri hanno vinto i primi tre incontri disputati per 3-0 e puntano al quarto successo consecutivo per rafforzare il primo posto in classifica. I ragazzi di Fefé De Giorgi vogliono compiere un passo importante ...

Volley - Champions League 2019 : Zaksa-Modena. Data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Giovedì 31 gennaio si giocherà ZAKSA-Modena, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di Volley maschile. I Canarini tornano in campo in Europa per affrontare la formazione polacca in uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale: gli emiliani cercano il successo in trasferta per mettere in cassaforte il secondo posto, i ragazzi di ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia-Tours. Data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Mercoledì 30 gennaio si giocherà Perugia-Tours, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di Volley maschile. I Block Devils tornano in campo in Europa per affrontare la formazione francese, i Campioni d’Italia sono tornati in testa alla classifica del campionato e vogliono proseguire la propria cavalcata anche nella massima competizione continentale per importanza: i ragazzi di Lorenzo Bernardi ...

CEV Volleyball Champions League - Modena si prepara alla sfida contro lo Zaksa Kedzierzyn-kozle : le sensazioni di Urnaut : Tine Urnaut racconta con quale spirito l’Azimut Modena si è preparata alla sfida di CEV Volleyball Champions League contro lo Zaksa Kedzierzyn-kozle Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione del match esterno di CEV Volleyball Champions League che vedrà Modena Volley scendere in campo con lo Zaksa Kedzierzyn-kozle per il quinto turno del Pool B. A disposizione dei media Tine ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci continua a volare - asfaltato lo Schwerin e primo posto : Scandicci continua a volare nella Champions League 2019 di Volley femminile e si conferma al comando della Pool D con due vittorie all’attivo in tre partite giocate. Le toscane hanno sconfitto lo Schwerin per 3-0 (25-16; 28-26; 25-17) davanti ai 1600 spettatori del Mandela Forum di Firenze e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale, riservata esclusivamente alle ...

Volley : Champions Femminile - Novara espugna il campo di Cannes : LA CRONACA DEL MATCH - Marchesi si affida all'ex Signorile in regia e Helic opposta, Bauer e Kloster al centro, Cazaute e Holzer in banda e Carocci libero; Igor in campo con Egonu opposta a Carlini, ...

CEV Champions League – Imoco Volley e Igor Gorgonzola super! Doppio 3-0 esterno nella 3ª giornata della fase a gironi : CEV Champions League: Imoco Volley e Igor Gorgonzola a tutta velocità, Doppio 3-0 esterno nella 3ª giornata della fase a gironi. Mercoledì sera tocca alla Savino Del Bene, live su DAZN Ruggiscono Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara nella 3^ giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League. Sia le gialloblù che le azzurre riportano successi netti e incontestabili da trasferte sulla carta insidiose: le pantere ...

Volley femminile - Champions League. Tutto facile per Novara : espugnata Cannes (3-0) : L’obiettivo era vincere, magari in fretta, per iniziare a concentrarsi sul big match di sabato contro Conegliano. Obiettivo centrato per la Igor Gorgonzola Novara che concede il tris di vittorie nel girone preliminare di Champions League espugnando con un secco 3-0 il campo del Cannes di Signorile e Carocci in campo e di Marchesi in panchina. Poco più di un’ora ha impiegato la squadra di Barbolini ad avere ragione delle francesi che ...