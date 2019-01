Vodafone offre ad alcuni ex clienti Special Minuti 50GB a 6 | 99 euro | Wind il Samsung

Vodafone offre ad alcuni clienti Tutto Illimitato per 7 giorni a 1 euro : Vodafone sta offrendo ad alcuni suoi clienti selezionati la possibilità di attivare Tutto Illimitato per 7 giorni al costo di 1 euro. Gli SMS sono in arrivo in queste ore. L'articolo Vodafone offre ad alcuni clienti Tutto Illimitato per 7 giorni a 1 euro proviene da TuttoAndroid.