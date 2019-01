Vieni da me | dramma Rossella Brescia | Avevo 19 anni | ero a Miss Italia e

Vieni da Me - Ilaria Galassi rivela in lacrime il suo dramma : una terribile malattia al cervello : Ha rivelato il suo dramma Ilaria Galassi, ex volto di Non è la Rai. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, su Rai1, l'ex lolita, oggi 42 anni, ha parlato della malattia che l'ha colpita quando aveva poco più di 20 anni e che le ha cambiato la vita: "Ero convinta che il mio futuro fosse in tv invec

Vieni da me - Giampiero Mughini si confessa dalla Balivo : "Quando ero povero" - il suo dramma in diretta : Giampiero Mughini, ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo, si lascia andare commosso al ricordo della sua infanzia e della guerra: "Ero povero". Durante l’appuntamento di oggi 14 gennaio, Mughini ha svelato nuovi retroscena della sua vita. Al gioco della cassettiera ha esordito parlando della casa

Vieni da me - Giampiero Mughini si confessa dalla Balivo : 'Quando ero povero' - il suo dramma in diretta : Giampiero Mughini , ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo , si lascia andare commosso al ricordo della sua infanzia e della guerra : 'Ero povero '. Durante l'appuntamento di oggi 14 gennaio, Mughini ...

Vieni da Me - Nadia Rinaldi confessa il suo dramma alla Balivo : 'Fino a 32 anni - pensavo che...'. Lo strazio : Nadia Rinaldi , nel salotto di Vieni da Me , si è lasciata andare a una rivelazione choc . Nel corso di una lunga intervista, la Rinaldi si è raccontata a Caterina Balivo svelando dei particolari ...

Vieni da Me - il dramma di Alessandra Pierelli : 'Sono stata a un passo dalla morte - per colpa mia' : Ricordate Alessandra Pierelli , storica corteggiatrice di Costantino Vitagliano a Uomini e Donne ? Bene, la Pierelli è ricomparsa a Vieni da Me , nello studio di Caterina Balivo di Rai 1, dove si è ...

Vieni da Me - il dramma di Alessandra Pierelli : "Sono stata a un passo dalla morte - per colpa mia" : Ricordate Alessandra Pierelli, storica corteggiatrice di Costantino Vitagliano a Uomini e Donne? Bene, la Pierelli è ricomparsa a Vieni da Me, nello studio di Caterina Balivo di Rai 1, dove si è raccontata e ha parlato della sua nuova vita: ora è moglie e madre, ha sposato il giocatore di poker prof

Vieni da me - Caterina Balivo e il dramma : quando ha visto i suoi piedi... : Le scarpe sono l'ossessione di ogni donna e, tra queste, non ne è esente nemmeno Caterina Balivo . Intervistata dal settimanale Gente , la conduttrice di Vieni da me ha confessato di avere una vera e ...

Vieni da me - Raffaello Tonon e il dramma da Caterina Balivo : 'Perché ho pensato anche al suicidio' : Raffaello Tonon , ospite oggi da Caterina Balivo a Vieni da me , ha raccontato del periodo in cui era depresso . "Non l'ho mai tentato, ma ho pensato al suicidio . Avevo attrazione per il vuoto della ...

Vieni da me - Giampiero Ingrassia e il dramma della moglie morta : 'Cambiato tutto' - occhi lucidi dalla Balivo : Il dramma di Giampiero Ingrassia a Vieni da me . In studio da Caterina Balivo , l'attore dell'indimenticabile Ciccio Ingrassia rivive la morte della moglie Barbara Cosentino , colpita 5 anni fa da un ...

Giampiero Ingrassia - il dramma a Vieni da Me : 'La morte di mia moglie mi ha cambiato la vita' : FUNWEEK.IT - A Vieni da me, nella puntata del 27 novembre, ospite di Caterina Balivo Giampiero Ingrassia ha parlato per la prima volta del dramma che lo colpì 5 anni fa: la moglie Barbara Cosentino, ...