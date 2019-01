Video Milan Napoli | 2-0 | | highlights e gol della partita | quarti Coppa Italia

DIRETTA/ Milan Napoli - risultato 1-0 - streaming Video Rai : dormita di Maksimovic - gol di Piontek! : DIRETTA Milan Napoli, streaming video Rai: quarti di finale di Coppa Italia a San Siro, anche questo turno viene disputato in gara secca.

Milan-Napoli - Piatek per far dimenticare Higuain : doppietta da urlo per il “pistolero” [Video] : Milan-Napoli, Piatek ha già messo a segno gol alla prima da titolare: il centravanti polacco ha sfruttato un errore difensivo andando a battere Meret, il secondo gol è una perla Milan-Napoli, dopo soli 10 minuti della prima gara da titolare in maglia rossonera, Piatek ha già trovato il gol… dopo 25 ha trovato la doppietta. Il centravanti polacco ha già fatto dimenticare Higuain, mostrando tutte le sue capacità da centravanti coriaceo ...

Milano - dipendente di RossoPomodoro spruzza deodorante sui colleghi stranieri - Video : Sarebbe stata una dipendente della famosa catena di pizzerie RossoPomodoro a diffondere il VIDEO che documenta quanto accaduto nella sede della Stazione Centrale di Milano, dove un uomo con forte accento napoletano ha costretto alcuni dipendenti stranieri del locale ad alzarsi la maglietta per permettergli di spruzzarli con del deodorante. Le immagini non lasciano spazio all'immaginazione. Quello che i dipendenti chiamano capo umilia alcuni dei ...

Il Video virale della cinese insultata e minacciata in un supermercato milanese : Una donna cinese è stata pesantemente insultata da un uomo di un supermercato Iper nel milanese al quale chiedeva chiarimenti sul costo di una bottiglia d'acqua. "Impresa" che il bullo ha ripreso con i cellulare e che ora è un video virale in rete. La donna non parla italiano e l'uomo l'ha prima sbeffeggiata, poi insultata e infine minacciata con frasi come "ti spezzo le gambe". Tutto rigorosamente su video, ripreso con un ...

Highlights Milan-Napoli 0-0 - Video e sintesi della partita. Ospina miracoloso : Il Milan ferma il Napoli nel terzo anticipo della ventunesima giornata di Serie A sullo 0-0. I partenopei rosicchiano un solo punto alla Juventus e vanno a -8 e devono dire grazie al portiere Ospina, che compie diversi interventi che salvano il risultato. Finale nervoso, espulsi Fabian Ruiz ed Ancelotti tra le fila degli ospiti. GLI Highlights DI Milan-Napoli 0-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Video Milan-Napoli 0-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Pareggio a reti bianche a San Siro : Pareggio a reti bianche a San Siro nel big match tra Milan e Napoli del 21° turno di Serie A. Una partita nella quale è mancato lo spunto che potesse consentire di sbloccare il risultato e nella quale entrambi i portieri si sono particolarmente distinti, intercettando alcune conclusioni pericolose di Musacchio e di Zilenski. Nelle battute finali viene espulso anche Fabian Ruiz che però non cambia le sorti del confronto del Meazza. Di seguito gli ...

Diretta Napoli Milan Primavera/ Risultato live 0-0 - streaming Video e tv : Tsadjout spreca da pochi passi! : Diretta Milan Napoli Primavera, streaming video e tv: partita delicatissima per i rossoneri, che sono ancora ultimi in classifica nel campionato 1.

Milano - bastoni e coltelli nel nuovo Video degli scontri del 26 dicembre : ecco come è iniziato tutto : A seguito degli scontri tra ultras in via Novara a Milano che hanno preceduto l’incontro di calcio Inter Napoli del 26 dicembre 2018, con il conseguente decesso di un tifoso, la questura del capoluogo lombardo, d’intesa con l’autorità giudiziaria, ha svolto un’attività di indagine che ha consentito di individuare subito nove ultras interisti resisi protagonisti dell’aggressione ai supporter partenopei e di arrestarne 6, 3 dei quali ...

Milan-Napoli - un Video con Romagnoli per dire no al razzismo : 'Rispetto per tutti - sempre' : Un video per dire no al razzismo, con protagonista il capitano Alessio Romagnoli . È questa l'iniziativa lanciata dal Milan in occasione della partita che i rossoneri giocheranno sabato 26 gennaio a ...