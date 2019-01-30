Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA Regione, UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA VELOCITA’, A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE ED EVITANDO CONTESTUALMENTE BRUSCHE FRENATE, ACCELERAZIONI, DECELERAZIONI. TRAFFICO QUINDI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO: INCIDENTE STA INFATTI PROVOCANDO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RESTANDO IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA CON CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RESTANDO IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA CON CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E A24 Roma-TERAMO. CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 16:20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA. FILE IN CARERGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE. SULLA PONTINA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE TRA COLOMBO E LAURENTINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI ANCORA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA PONTINA, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA VALLELATA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI ANCORA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA INVARIATA, TUTTAVIA, LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LABARO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE È INFATTI TORNATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. TUTTAVIA RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SI STA ANCORA IN CODA TRA LABARO E CENTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO CODE TRA TOR BELLA MONACA E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA, TUTTAVIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E PISANA, PIÙ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E ANCORA TRA CASILINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 08 : 45 : VI Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO: PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA. IN ESTERNA, INVECE, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA: PARTIAMO DALLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO INFATTI CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 20.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE SULLE PRONCIPLAI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. DAL 9 ALL’11 FEBBRAIO SULLA LINEA FERROVIARIA Roma PESCARA PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLazioNE SARA’ INTERROTTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 19.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA CASSIA E VIA TRIONFALE. SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD E TRA CASILINA E TIBURTINA. SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA COLOMBO E SPINACETO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 18 | 45
Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 18:45 (Di mercoledì 30 gennaio 2019) Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA Regione, UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA VELOCITA’, A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE ED EVITANDO CONTESTUALMENTE BRUSCHE FRENATE, ACCELERAZIONI, DECELERAZIONI. TRAFFICO QUINDI FORTEMENTE PENALIZZATO DAL MALTERMPO, NELLO SPECIFICO SUL RACCORDO TROVIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA LAURENTINA E PIU’ AVANTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TUSCOLANA E TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA. SULLA Roma FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA DA CASTELNUOVO DI PORTO E PRIMA ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 18… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 18:45', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 30-01-2019 ore 18:30: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 18.20… -
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