Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE È INFATTI TORNATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. TUTTAVIA RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SI STA ANCORA IN CODA TRA LABARO E CENTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO CODE TRA TOR BELLA MONACA E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN USCITA, TUTTAVIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E PISANA, PIÙ AVANTI TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E ANCORA TRA CASILINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 08 : 45 : VI Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO: PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA. IN ESTERNA, INVECE, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 08:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA: PARTIAMO DALLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO Roma. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO INFATTI CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 20.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE SULLE PRONCIPLAI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA Regione SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. DAL 9 ALL’11 FEBBRAIO SULLA LINEA FERROVIARIA Roma PESCARA PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLazioNE SARA’ INTERROTTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 19.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA CASSIA E VIA TRIONFALE. SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD E TRA CASILINA E TIBURTINA. SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA COLOMBO E SPINACETO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 19.05 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E LA A24 Roma-L’AQUILA E TRA PISANA E AURELIA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E CASILINA E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE. SULLA COLOMBO CI SONO CODE TRA MEZZOCAMMINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 18.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E LA A24 Roma-L’AQUILA E TRA PISANA E AURELIA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E CASILINA E TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE. SULLA COLOMBO CI SONO CODE TRA MEZZOCAMMINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 18.05 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio file sulla pontina AD ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA COLOMBO CI SONO CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. sulla caSILINA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. FILE SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 17.35 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio file sulla pontina AD ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA COLOMBO CI SONO CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. sulla caSILINA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. FILE SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 17.05 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio file sulla pontina tra tor de cenci e via di trigoria verso castel Romano. sulla caSILINA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA RM-FIUMICINO E TRA LA laurentina e la tuscolANA. TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 16.20 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio incidente sulla laurentina nei pressi dei centri abitati di ardea nelle due direzioni. file sulla pontina tra tor de cenci e via di trigoria verso castel Romano. sulla caSILINA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 29 GENNAIO 2019 ORE 15.20 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN riTROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA VIA FLAMINIA: CODE PER LAVORI TRA LABARO E SAXA RUBRA DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO ANULARE, SI RALLENTA CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA A24 Roma-L’AQUILA E LA PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E CIAMPINO. E SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 11 | 30
Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI ANCORA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 11:30 (Di mercoledì 30 gennaio 2019) Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI ANCORA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA INVARIATA, TUTTAVIA, LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LABARO E CENTRO RAI IN DIREZIONE DI Roma. SULLA PONTINA PER UN CANTIERE MOBILE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA, NEL SENSO OPPOSTO TROVIAMO CODE TRA VIA VALLELATA E VIA APRILIANA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: STA TORNANDO PROGRESSIVAMENTE ALLA NORMALITÀ IL SERVIZIO SULLA LINEA FERROVIARIA FL3 Roma – VITERBO, A SEGUITO DI UN GUASTO TECNICO FRA MANZIANA-CANALE MONTERANO E ORIOLO. RESIDUI RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO. DA ARIANNA ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 11:30', su #spreaker… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-01-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 10:30: VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 10… -
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