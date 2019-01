Vestito da Spider Man l’ultimo giorno di lavoro | «supereroe» almeno sui social

vanityfair

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) UltimodidaManUltimodidaManUltimodidaManChi non ha mai immaginato di lasciare il proprio posto diin maniera eclatante, facendosi beffa magari di un capoufficio che ci ha reso la vita impossibile? Bè, questo distinto bancario di San Paolo, in Brasile, lo ha fatto, diventando rapidissimamente idolo deie dei colleghi sparsi in tutto il mondo.Dopo essere stato licenziato, come ognil’impiegato è arrivato in ufficio e si è seduto alla scrivania, ma questa volta al posto dell’insopportabile giacca e cravatta, indossando un “rigorosissimo” completo diMan. Tra lo stupore divertito dei colleghi e dei clienti e il malumore evidente del capoufficio, sono partiti i flash e le foto sono diventate virali in un attimo.https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=cxp6K-5TdSc Non ...