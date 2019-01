Venezuela | vero o falso | guida per capire cosa succede nella crisi Maduro-Guaidò

Venezuela - ha ragione Di Battista : l’ultimatum Ue è davvero ‘una stronzata’ : L’ultimatum Ue al Venezuela di indire nuove elezioni in otto giorni, pena il riconoscimento di Guaidò come legittimo presidente del Paese, è strumentale e inapplicabile e assomiglia molto all’ultimatum dato a Saddam Hussein sulle armi chimiche, prima dell’invasione dell’Iraq. Alessandro Di Battista l’ha giustamente definita “una stronzata megagalattica” poiché sappiamo tutti che la proposta non verrà accettata dal governo ...