Venezuela | nuove manifestazioni anti Maduro a Caracas

Venezuela - Maduro : 'Pronto a negoziare con l'opposizione e a nuove elezioni' : Nicolas Maduro ha ribadito la sua disponibilità a negoziare con l'opposizione Venezuelana. "Sono pronto a un confronto per il bene del Paese, per la pace e per il suo futuro", ha dichiarato il ...

Venezuela - Maduro : “Pronto al dialogo con l’opposizione - ma no a nuove elezioni presidenziali : non accettiamo ultimatum” : Pronto al dialogo con l’opposizione, sì alle elezioni ma solo parlamentari e alla mediazione di Paesi terzi. Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro si è detto pronto a sedere ad un tavolo negoziale con l’opposizione, come riferisce l’agenzia russa Ria Novosti: “Sono pronto a sedere ad un tavolo negoziale con l’opposizione in modo da poter parlare a beneficio del Venezuela, la pace e il suo futuro”. Alla domanda sulla ...

Venezuela - appello di Guaidò alla popolazione : 'Scendete in piazza' - Usa : 'Nuove sanzioni contro Maduro' : Guaidò ha inoltre dichiarato che la protesta di sabato coinciderebbe con lo scadere dell' ultimatum imposto dall'Ue per obbligare Nicolas Maduro a indire nuove elezioni. Gli Stati Uniti e diverse ...

Dagli Usa nuove sanzioni al Venezuela per soffocare il regime di Maduro : Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni al Venezuela, avviando così nella pratica la strategia finalizzata a soffocare il regime di Maduro sul piano economico. Washington infatti ha annunciato che da ora in poi tutti i ricavi della compagnia Petroleos de Venezuela, e quelli della sua sussidiaria americana Citgo, dovranno essere versati su un conto...

Venezuela : Caracas rifiuta l'ultimatum Ue su nuove elezioni : Nel pomeriggio su Twitter Nicolas Maduro aveva risposto anche agli Usa: 'Non riposeremo finché non sconfiggeremo il colpo di stato che pretende di interferire nella vita politica del Venezuela, di ...

Venezuela - l Ue 'Elezioni libere o nuove azioni'. La Russia 'Colpo di stato degli Usa' : ... 26 gennaio 2019 Il presidente Venezuelano ha risposto via Twitter: 'non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del ...

Venezuela : Guaidò sollecita nuove proteste contro Maduro : Il leader dell'opposizione in Venezuela, Juan Guaidó, ha evocato nuove manifestazioni di piazza ed è entrato in contatto con Cina e Russia mentre intensificava la sua campagna per costringere alle dimissioni il presidente Nicolàs Maduro, da lui considerato un dittatore. Nella sua prima apparizione pubblica da quando si è dichiarato presidente ad interim del Venezuela mercoledì, il politico 35enne ha esortato i cittadini a scendere in piazza e ...

Venezuela - la Russia 'Colpo di stato degli Usa'. L Ue 'Elezioni o nuove azioni - anche su Guaidò presidente' : L'alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, ha ribadito la posizione espressa già due giorni fa, sollecitando 'con forza la tenuta urgente di elezioni presidenziali libere, ...

Spagna - Francia e Germania riconosceranno Juan Guaidó come presidente del Venezuela se nei prossimi otto giorni Maduro non convocherà nuove elezioni : I governi di Spagna, Francia e Germania hanno detto che riconosceranno Juan Guaidó come presidente legittimo del Venezuela nel caso in cui nei prossimi otto giorni il regime di Nicolás Maduro non convocherà nuove elezioni. Per il momento quella espressa dai

Le nuove proteste in Venezuela : Sono le più grandi degli ultimi mesi contro Maduro e il suo governo, e hanno portato alla autoproclamazione di un nuovo presidente

Venezuela : Ue chiede nuove elezioni 'libere e regolari' : L'Unione, ha aggiunto, "è convinta che una soluzione politica, democratica e pacifica sia l'unico modo possibile per uscire dalla crisi". L'Ue, ha aggiunto la portavoce, "esige inoltre da Caracas il ...