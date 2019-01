Venezuela | Maduro si dice a favore a elezioni politiche anticipate

Crisi Venezuela - Maduro : 'Pronto a negoziare' con l'opposizione : Intanto il Paese - ed in generale in Sud America - la Crisi politica si intreccia a quella economica: molte donne Venezuelane vendono i propri capelli per poter sfamare la famiglia. Succede per lo ...

Venezuela - Guaido’ e Usa chiudono rubinetto Pdvsa a Maduro. Bloccate il 70% delle entrate del governo Venezuelano : Reso piu' forte dall'appoggio internazionale, Juan Guaido' - il presidente del Parlamento di Caracas che ha assunto i poteri dell'Esecutivo - ha alzato il tiro nella sua sfida contro Nicolas Maduro annunciando che prende il controllo dei fondi della petrolifera statale Pdvsa negli Usa, chiudendo cosi' il rubinetto dal quale proviene piu' del 70% dei fondi di cui dispone il governo del Venezuela. Tutto si e' consumato nel giro di un'ora: il ...

Escalation in Venezuela : Guaidò vuole controllo asset petroliferi. Trump : sanzioni contro Maduro : Torna caldo il fronte Venezuela con una doppia dichiarazione. La prima è del consigliere per la sicurezza Usa John Bolton , che nella serata di lunedì 28 gennaio ha invitato l'esercito Venezuelano ad ...

Venezuela - appello di Guaidò alla popolazione : 'Scendete in piazza' - Usa : 'Nuove sanzioni contro Maduro' : Guaidò ha inoltre dichiarato che la protesta di sabato coinciderebbe con lo scadere dell' ultimatum imposto dall'Ue per obbligare Nicolas Maduro a indire nuove elezioni. Gli Stati Uniti e diverse ...

Venezuela : l'Italia sta con l'Ue - ma non dà ultimatum a Maduro : Riconoscersi, senza troppa enfasi mediatica, nella posizione dell'Unione europea, ma non forzare la mano per il riconoscimento dell'anti-Maduro. Insomma, adelante con juicio: si può sintetizzare così la linea del governo gialloverde sulla sempre più esplosiva crisi Venezuelana. "Ci riconosciamo pienamente nella dichiarazione comune che gli Stati membri dell'Ue hanno diffuso oggi sulla situazione in Venezuela, alla redazione ...

Venezuela - è la Spagna a dettare la linea europea contro Maduro : Sull’ultima crisi, l’ennesima, scoppiata in questi giorni a Caracas, si è detto poco del ruolo attivo svolto dalla Spagna del primo ministro socialista Pedro Sánchez. Se l’Italia ha preferito defilarsi, lasciando il campo a sterili dichiarazioni – utili nei rapporti di forza tra i due partiti della coalizione di governo ma impercettibili in ambito internazionale -, Madrid ha dettato la linea dell’Unione europea. Nelle riunioni tenutesi a ...

Venezuela - la Banca d'Inghilterra blocca il ritiro a Maduro di 1 - 2 miliardi in oro : ... della sua economia e della sua libertà', ha dichiarato il ministro britannico Alan Duncan. In una dichiarazione, la Banca d'Inghilterra ha dichiarato sabato che fornisce servizi di custodia dell'oro ...

Crisi in Venezuela - Maduro risponde all’Europa : “Nessuno può darci un ultimatum” : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro ha respinto l'ultimatum di otto giorni dato da Bruxelles: "Si comportano con arroganza. Nessuno può darci un ultimatum. Se vogliono andarsene dal Venezuela, se ne vadano. Il Venezuela non è collegato all'Europa. Questa è arroganza. Le élite europee non riflettono l'opinione dei popoli europei"Continua a leggere

