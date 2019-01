Venezuela | Maduro | Pronto a elezioni anticipate Ma non presidenziali

Venezuela - Maduro pronto al dialogo : «Si a elezioni - ma non presidenziali» : Maduro è pronto al dialogo con l'opposzione. Il presidente del Venezuela apre alla possibile mediazione di Paesi terzi nella crisi Venezuelana. «Sono pronto a sedermi al tavolo dei...

Venezuela - Maduro : "Pronto a sedermi al tavolo dei negoziati con l'opposizione" : "Sono pronto a sedermi al tavolo dei negoziati con l'opposizione, per parlare del bene del Venezuela, per la pace e per il futuro". Così il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in un'intervista rilasciata a Caracas all'agenzia di stampa russa Ria.Maduro, nella stessa intervista, ha detto no a nuove elezioni presidenziali, sottolineando che si sono tenute meno di un anno fa" e "non accettiamo gli ultimatum", mentre si è detto ...

Venezuela - Maduro : “Pronto al dialogo con l’opposizione - ma no a nuove elezioni presidenziali : non accettiamo ultimatum” : Pronto al dialogo con l’opposizione, sì alle elezioni ma solo parlamentari e alla mediazione di Paesi terzi. Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro si è detto pronto a sedere ad un tavolo negoziale con l’opposizione, come riferisce l’agenzia russa Ria Novosti: “Sono pronto a sedere ad un tavolo negoziale con l’opposizione in modo da poter parlare a beneficio del Venezuela, la pace e il suo futuro”. Alla domanda sulla ...

Il procuratore generale del Venezuela - alleato di Maduro - ha chiesto alcune misure cautelari contro Juan Guaidó : Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha chiesto alla Corte suprema Venezuelana che approvi alcune misure cautelari contro Juan Guaidó, leader dell’opposizione che la scorsa settimana si era autoproclamato presidente del paese. Sia Saab che il Tribunale supremo

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche contro il governo di Maduro in Venezuela : L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una serie di sanzioni contro la compagnia petrolifera di stato del Venezuela, la PDVSA. Il segretario del Tesoro Steve Mnuchin ha spiegato che l’obiettivo è colpire «i responsabili del tragico declino

Venezuela - Guaidò e Usa chiudono i rubinetti a Maduro : Reso più forte dall'appoggio internazionale, Juan Guaidò - il presidente del Parlamento di Caracas che ha assunto i poteri dell'Esecutivo - ha alzato il tiro oggi nella sua sfida contro Nicolas Maduro ...

Venezuela - Guaido’ e Usa chiudono rubinetto Pdvsa a Maduro. Bloccate il 70% delle entrate del governo Venezuelano : Reso piu' forte dall'appoggio internazionale, Juan Guaido' - il presidente del Parlamento di Caracas che ha assunto i poteri dell'Esecutivo - ha alzato il tiro nella sua sfida contro Nicolas Maduro annunciando che prende il controllo dei fondi della petrolifera statale Pdvsa negli Usa, chiudendo cosi' il rubinetto dal quale proviene piu' del 70% dei fondi di cui dispone il governo del Venezuela. Tutto si e' consumato nel giro di un'ora: il ...

Escalation in Venezuela : Guaidò vuole controllo asset petroliferi. Trump : sanzioni contro Maduro : Torna caldo il fronte Venezuela con una doppia dichiarazione. La prima è del consigliere per la sicurezza Usa John Bolton , che nella serata di lunedì 28 gennaio ha invitato l'esercito Venezuelano ad ...

Venezuela - appello di Guaidò alla popolazione : 'Scendete in piazza' - Usa : 'Nuove sanzioni contro Maduro' : Guaidò ha inoltre dichiarato che la protesta di sabato coinciderebbe con lo scadere dell' ultimatum imposto dall'Ue per obbligare Nicolas Maduro a indire nuove elezioni. Gli Stati Uniti e diverse ...