Venerdì 1 febbraio si celebrano 10 anni di Officine Farneto

Veneto : Regione presenta piano contro la povertà Venerdì 1 febbraio (2) : (AdnKronos) - “Il piano Veneto di contrasto alla povertà – ricorda l’assessore Lanzarin - ha una dote finanziaria di 13,2 milioni di euro per il reddito di inclusione e di 1,3 milioni di euro per i senza dimora. Prevede la mappatura locale dei bisogni e delle risorse e nella messa in rete di pubblic

Veneto : Regione presenta piano contro la povertà Venerdì 1 febbraio : Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - Prosegue venerdì 1° febbraio a Treviso il percorso di presentazione e attivazione territoriale del piano Veneto di contrasto alla povertà 2018-2020. L’assessore regionale al sociale e alla sanità Manuela Lanzarin, nella sede dell’Auditorium della provincia di Treviso,

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 28 gennaio a Venerdì 1 febbraio 2019 – Ricette e rubriche. : Ventunesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 28 ...

Sciopero dei trasporti : si parte Venerdì 1 febbraio con il comparto aeroportuale : Nuovi scioperi dei trasporti durante il mese di febbraio 2019. Il mese più corto dell’anno sarà particolarmente intenso per le proteste sindacali con ripercussioni su chi dovrà prendere treni, aerei e bus. Tra le proteste più importanti quella del 15 febbraio, quando si fermeranno gli aerei e il giorno 8 febbraio, con lo Sciopero dei treni e di alcune sigle inerenti il trasporto locale. Di seguito il calendario con le informazioni per chi ...

Allerta Meteo Milano - tanta NEVE in arrivo nei prossimi tre giorni : 8cm Mercoledì - 40cm Venerdì 1 Febbraio! : Scatta l’Allerta Meteo per la NEVE in arrivo a Milano. Nonostante oggi la temperatura massima sia arrivata a +10°C con cielo sereno, già nella notte inizierà a nevicare per l’arrivo della Tempesta dei giorni della Merla che nella mattinata di domani, Mercoledì 30 Gennaio, determinerà una vera e propria bufera sulla città meneghina dove cadranno in poche ore circa 8cm di coltre bianca. Sarà uno spettacolo straordinario, mentre le ...

Montegranaro. Michele Placido in una "Serata Romantica" tra teatro e musica : appuntamento Venerdì 1 febbraio : La collaborazione in teatro li ha visti protagonisti in recitals di successo e in tanti spettacoli con la regia dello stesso Placido e le musiche di Cavuti tra cui "Così è , se vi pare, " di Luigi ...

Autori e Autrici a km 0 : Venerdì 1 febbraio alla biblioteca di Marghera apre la rassegna primaverile il romanzo 'Confessioni di un net' di ... : La sua unica finestra sul mondo èacebook, in cui, come crede, un NEET intelligente puòestreggiarsi ingannando abilmente gli altri, vittime della loro stessa ignoranza e protesi unicamente al ...

Lecce-Ascoli - Serie B : diretta tv in chiaro su RaiSport Venerdì 1 febbraio : Il campionato di Serie B proporrà la 22ª giornata nel fine settimana. Il prossimo turno del campionato cadetto verrà aperto dall’anticipo tra Lecce e Ascoli nella serata di venerdì 1 febbraio 2019. Il match allo Stadio via del Mare sarà disputato alle ore 21.00 e si potrà guardarlo in diretta tv su Rai Sport, dunque, non soltanto in esclusiva su DAZN. La visione in streaming sarà su Rai Play. I pugliesi sono reduci dalla vittoria in trasferta ...

Talentum Il premio delle eccellenze - Venerdì 8 febbraio a San Momenico Maggiore. : Il premio si divide in varie categorie: spettacolo, medicina, sport, sociale, giornalismo, cultura, giovani. Media partners: Mydreams il portale dello spettacolo, Radio Svago, Cultura a colori

Ariana Grande - Venerdì 8 febbraio esce il nuovo album : Thank you - next : Ariana Grande ha regala una nuova sorpresa a tutti i suoi fan. La popstar ha annunciato che venerdì 8 febbraio uscirà il suo nuovo disco : ' Thank U, next ', soltanto 6 mesi dopo 'Sweetener', l'album ...

SCUOLA E CULTURA - Via alle iscrizioni per gli incontri di formazione in programma da lunedì 25 febbraio a Venerdì 1 marzo 2019 : 'La luce, una storia infinita': conferenze sulla fisica per docenti delle superiori 21-01-2019 / Giorno per giorno Comunicato a cura degli organizzatori Il Gruppo di Storia della Fisica dell'AIF ...