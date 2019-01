Vela Van den Heede | è sua la Golden Globe A 73 anni vince il giro del mondo vintage

Dopo Sanremo Giovani e l'ep 'Evoluzione' l'artista del cross pop sVela il brano pensato per l'Ariston : Disponibile nei digital stores dal 1 febbraio, 'Per l'ultima volta' è il nuovo singolo di Diego Conti , edizioni Thaurus Publishing/Rusty Records, etichette discografiche Rusty Records/Richveel, . L'...

Fabrizio Corona : scottanti riVelazioni. ‘Così ho conosciuto Silvia Provvedi - mi portavano le ragazze da Don Mazzi’ : La sua versione dei fatti, ma soprattutto rivelazioni scottanti nel libro di Fabrizio Corona, “Non mi avete fatto niente”. Un’autobiografia in cui l’ex re dei paparazzi racconta gli ultimi anni, tra il carcere, la... L'articolo Fabrizio Corona: scottanti rivelazioni. ‘Così ho conosciuto Silvia Provvedi, mi portavano le ragazze da Don Mazzi’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Arrivano nuove foto di Ultima Thule che riVelano come è nato : nuove foto di Ultima Thule, il corpo celeste primitivo raggiunto il primo gennaio dalla sonda New Horizons della Nasa. Le immagini evidenziano fratture e una grande depressione simile a un cratere che potrebbe fornire indizi sulla formazione del corpo celeste e sulla nascita dei pianeti del Sistema Solare. Le prime analisi indicano che Ultima Thule sia nata dalla fusione di due corpi celesti, che si sono formati indipendentemente e che si sono ...

Giornata della memoria. Un sondaggio riVela che molti giovani non ne comprendono il senso : La Giornata della Memoria nella quale si ricordano le vittime dell'olocausto nazista e fascista si celebra in tutto il mondo il 27 gennaio perchè proprio in quella data perchè fu proprio quel giorno di 74 anni fa che le truppe russe entrarono ad Auschwitz , O wi cim in polacco, scoprendo il campo di sterminio più ...

A Panama in barca a Vela - l'avventura di 17 giovani francesi per la Gmg : ... solo a pochi giorni dall'inizio della Gmg, sono arrivati a Panama come gli altri pellegrini, che però sono scesi dalle centinaia di aerei provenienti da tutto il mondo. Naturalmente i ragazzi non ...

Facebook - sVelati i dettagli di una class action : rifiutò di risarcire i genitori di minori che avevano inconsapevolmente fatto acquisti nei suoi giochi : Se il 2018 è stato un annus horribilis per Facebook, il 2019 non sembra essere da meno. In base a quanto riportato da Gizmodo, un giudice federale ha stabilito di rendere pubblici, il prossimo lunedì, alcuni documenti contenenti i dettagli di una class action intentata contro il gigante di Mark Zuckerberg nel 2012.Il fascicolo, scovato grazie all'intervento del blog Reveal, spiega come alcuni impiegati di Facebook fossero ben consapevoli della ...

Cina - debitori alla gogna pubblica : App sVela dove si trovano : I critici della misura che sembra uscita da un libro di fantascienza su un mondo distopico , avvertono che il sistema è irto di pericoli e potrebbe ridurre gli esseri umani a poco più di un numero, ...

Uomini e Donne - esterna inedita di Ivan sVela la scelta? “Non ti voglio perdere” : L’esterna di Ivan e Sonia che svela i sentimenti del tronista: le ultime news su Uomini e Donne A Uomini e Donne il trono di Ivan Gonzalez è forse quello dei meno interessanti perché al momento le dinamiche createsi non sono moltissime e siamo quasi convinti in effetti che il tronista alla fine sceglierà proprio […] L'articolo Uomini e Donne, esterna inedita di Ivan svela la scelta? “Non ti voglio perdere” proviene da ...

Fifa 19 : Future Stars - nuovo evento dedicato ai giovani talenti di FUT! SVelate altre 3 card! : Il misterioso evento in programma a partire dal 18 gennaio sarà dedicato ai giovani più promettenti di Fifa e si chiamerà Future Stars! Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 € Si tratterà di giocatori non ancora affermati, tutti con un enorme potenziale di crescita, […] L'articolo Fifa 19: Future Stars, nuovo evento dedicato ai giovani talenti di FUT! Svelate altre 3 card! proviene da I ...

Caltanissetta - due pm che indagavano sulla latitanza di Messina Denaro a processo per riVelazione di segreto : Due magistrati che hanno dato la caccia a Matteo Messina Denaro finiranno a processo per rivelazione di segreto d’ufficio. Si tratta di Maria Teresa Principato e Marcello Viola, all’epoca rispettivamente procuratore aggiunto della Dda di Palermo e procuratore capo di Trapani. La prima ha coordinato le indagini sulla cattura del latitante ricercato dal 1993, mentre il secondo è stato a capo dell’ufficio inquirente trapanese fino ...

A processo per riVelazione di segreto d'ufficio due magistrati che stavano indagando su Matteo Messina Denaro : Due magistrati antimafia sono a processo su richiesta della Procura di Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio. Lo rivela l'Agi. I fatti si riferiscono alle indagini sulla cattura del latitante di mafia Matteo Messina Denaro, originario di Castelvetrano (Trapani) e ricercato dal 1993. Si tratta di due fascicoli differenti, il primo aperto nel 2016 e l'altro nel 2017. Entrambi i procedimenti sono già al vaglio dei giudici del ...

Catania - blitz a Riscossione Sicilia : tre arresti e 26 indagati. “RiVelavano informazioni ad uno studio privato” : Bastava pagare una cifra tra 15 e 70 euro e alcuni dipendenti infedeli di Riscossione Sicilia rivelavano informazioni riservate. Almeno secondo la guardia di finanza autori di un blitz negli uffici della società che si occupa della Riscossione dei tributi in Sicilia ha portato all’arresto di tre persone, ora ai domiciliari. Ventisei in tutto gli indagati. L’operazione ‘Gancio’ delle fiamme gialle, basata ...

MotoGp – Jorge Lorenzo sVela il suo segreto per rimanere giovane : “non faccio mai l’amore!” [GALLERY] : Jorge Lorenzo risponde ai fan su Instagram, ma il suo segreto per rimanere giovane non convince: la replica ironica del maiorchino sui social Tante sono state le curiosità dei fan alle quali Jorge Lorenzo ha risposto su Instagram. Il maiorchino bersagliato dalla domande dei propri follower ha deciso di rispondere a qualcuno, rivelando il suo film, il suo cantante, il suo museo ed il suo libro preferito. Il pilota della Honda ha anche ...

Crotone - barca a Vela con 51 migranti curdi si capovolge vicino alla costa : i cittadini salvano i migranti : Sono stati i cittadini di Melissa, in provincia di Crotone, a sentire per primi le urla dei 51 migranti arrivati nelle coste calabresi con una barca a vela che si è incagliata stamattina a pochi metri dalla spiaggia, di fronte a un hotel della frazione Torre. Per salvarli è stata utilizzata un’imbarcazione della struttura alberghiera che ha accolto i disperati mettendo loro a disposizione anche stufe e coperte. Tra i 51 migranti, di etnia curda, ...