Vaticano | funzionario che cura casi di violenza accusato di molestie sessuali da ex suora

Blastingnews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Hermann Geissler, Capo Ufficio della Congregazione per la Dottrina della Fede, si è dimesso dopo le accuse di molestia sessuale rivoltegli da un'ex. Il sacerdote si dichiara innocente, ma si è comunque ritirato dal suo ruolo all'interno della Santa Sede. Adesso chiede che il suo lavoro non venga interrotto, ma aggiunge che potrebbe passare alle vie legali per affrontare la questione. In realtà però, secondo un'intervista alla vittima apparsa sul National Catholic Reporter, Geissler avrebbe già ammesso in passato di aver compiuto laL'accusa diall'AltoHermann Geissler Dopo essere statodi, il Capo Ufficio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Padre Geissler, ha dato le proprie dimissioni. L'annuncio è arrivato ieri direttamente dall'ufficio del Papa con un comunicato stampa. Il colmo è che l'organo di cui ...