V come Vegan | la rivoluzione fashion dal cuore etico

vanityfair

: RT @cambiamenu: Cinesi, di Bruxelles, neri o rossi, verza, rapa o cappuccio,?? i cavoli possono essere protagonisti di un'invitante cucina #… - FeliciaSguazzi : RT @cambiamenu: Cinesi, di Bruxelles, neri o rossi, verza, rapa o cappuccio,?? i cavoli possono essere protagonisti di un'invitante cucina #… - rick55_1 : RT @riky7372: “Mangiarli e’ mangiare la loro agonia.” Carogne di piccoli maialini buttati come spazzatura. Ma è più facile ignorare e par… - Cristin41060616 : RT @cambiamenu: Cinesi, di Bruxelles, neri o rossi, verza, rapa o cappuccio,?? i cavoli possono essere protagonisti di un'invitante cucina #… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Adidas feat.Stella McCartneyVendula LondonDr. MartensDexter MilanoSave the duckFera LibensElisabetta FranchiShrimps x ConverseQuaggaNapapijriNemantiMartino MidaliStéphanie Baroli L’anno Zero dellaa è stato il 2018. A settembre l’evento clou: la LondonWeek ha bandito dalle sfilate le pellicce vere. La capitale britannica dello stile per prima – e soprattutto in occasione di uno degli appuntamenti di moda tra i più importanti al mondo – ha dato il via alla grande era-à-porter dal Dna green. Ma oltre le pellicce c’è di più. La missione è quella di rendere capi e accessori sempre più animal free oriented. Non solo fur, ma stop anche a seta, lana, piume per abiti e accessori. Verso questo obiettivo viaggia la primaWeek della storia della moda, attesa presso il Natural History Museum di Los Angeles dall’1 ...