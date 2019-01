: Ultim'ora #Usa:conseguenze per chi colpisce Guaidò - Cyber_Feed : Ultim'ora #Usa:conseguenze per chi colpisce Guaidò - TelevideoRai101 : Usa:conseguenze per chi colpisce Guaidò - PartitoF : RT @OttobreInfo: ''Le sanzioni sul Venezuela porteranno a deteriorare le condizioni di vita della popolazione' e gli Usa 'dovrebbero farsi… -

Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Bolton, ha dichiarato che ci saranno "serie" per chiunque tenti di colpire Juan. Leader dell'opposizione,si è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela ed è stato riconosciuto in questo ruolo da vari Paesi, tra cui gli Usa.(Di mercoledì 30 gennaio 2019)