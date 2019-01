USA a tutto gas | serra | Trump sempre più Cavaliere Nero

Tutto sostanza e senza pause. Il Toro punisce un'Inter confUSA : Approfittare dello stato confusionale che sta attraversando l'Inter di fine gennaio era un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Il Toro ha vinto, con merito, e sopratTutto ha dimenticato ...

Basket femminile - 15^ giornata Serie A1 2018-2019 : Schio domina Torino - tutto facile anche per RagUSA : Aspettando di conoscere ancora il futuro della Dike Basket Napoli, continua la Serie A1 di Basket femminile con la quindicesima giornata. La capolista Venezia era proprio impegnata in Campania e dunque non è scesa in campo e ne ha subito approfittato il Famila Schio, che ha passeggiato in casa contro la Fixi Torino per 80-47 con Gemelos (15 punti) e Gruda (14) migliori marcatrici, portandosi a -2 dalla Reyer. tutto molto facile anche per la ...

Taylor Mega accUSAta a Pomeriggio 5 : 'Aveva programmato tutto' : Si continua a parlare della prima polemica di queste ore che ruota intorno all'Isola dei famosi 2019 e che ha come protagonista la modella Taylor Mega, la quale è stata smascherata prima in diretta dalla padrona di casa del reality show e poi in queste ore ha dovuto fare i conti anche con la clamorosa rivelazione venuta fuori anche a Pomeriggio 5, secondo la quale Taylor avrebbe già programma una serata in discoteca a fine febbraio. La bufera su ...

Infarto - ictus - ipertensione : ecco cosa è necessario evitare a tavola - soprattutto in menopaUSA : Mangiare troppi fritti non fa semplicemente male: è associato ad un maggior rischio di morte, e questo vale soprattutto per le donne. In particolare i cibi fritti possono causare patologie cardiovascolari. Lo rivela uno studio pubblicato sul British Medical Journal, condotto da Wei Bao, epidemiologo del College of Public Health presso la University of Iowa. Lo studio ha coinvolto 106.966 donne in menopausa di 50-79 anni (coinvolte nello ...

«Ho USAto lingua - denti - tutto. Hai riso Mi stavi volendo bene» : di Alberto Pellai e Barbara Tamborini M e lo hai rubato. Non vale. Io non volevo. E le tue labbra premute sulle mie erano come gelatina di pollo, bava di lumache sul selciato in agosto. Quel bacio non ...

Paris Jackson : «La mia paUSA da tutto». Di nuovo in rehab? : In GucciIn MoschinoIn GucciIn MoschinoIn DiorIn Stella McCartneyIn LongchampIn Elie SaabIn MoschinoIn ValentinoIn VersaceIn Calvin KleinIn MorrisonIn Stella McCartneyIn Zac PosenIn Andreas Kronthaler per Vivienne WestwoodIn Jenny PackhamIn MissoniIn DiorIn ZimmermannIn Calvin KleinIn Naeem KhanIn Yanina CoutureIn BalmainIn Jeremy ScottQuando si parla di stress quotidiano, esiste una linea immaginaria oltre la quale non dovremmo mai andare. Ecco ...

Caterina Balivo piange in diretta : «ScUSAte non ce la faccio». Poi spiega tutto su Instagram : Caterina Balivo piange in diretta . È successo durante la puntata di ieri di Vieni da me , la trasmissione pomeridiana condotta da Caterina Balivo , che ha ricordato la tragedia dell'hotel Rigopiano , ...

Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta finale - Gianni Sperti lo accUSA : 'Era tutto finto' : La registrazione di Uomini e donne di ieri pomeriggio è stata a dir poco ricca di colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il tronista Andrea Cerioli si è congedato dalla trasmissione di Maria De Filippi, rivelando il nome della ragazza con la quale intende costruire un futuro insieme fuori dallo studio televisivo: Arianna. Una scelta che tuttavia è stata molto contestata in studio, in particolar modo da Gianni Sperti che ha mosso ...

Biathlon - Lisa Vittozzi : “Volevo sfatare il tabù Oberhof”; Dorothea Wierer : “Non ho smaltito tutto il lavoro svolto nella paUSA natalizia” : Missione compiuta. Dopo aver ripetutamente sfiorato il podio nelle prime tre tappe di Coppa del Mondo di Biathlon, Lisa Vittozzi ha sbancato ad Oberhof (Germania), salendo per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio. L’azzurra si è infatti imposta nella sprint, sciorinando una prova semplicemente perfetta: zero errori al poligono e velocissima sugli sci stretti. Alle sua spalle si sono classificate la francese Anaïs ...

Sara Affi Fella dopo tutto il gossip chiedo scUSA a Maria De Filippi : dopo tanto tempo Sara Affi Fella in’un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” dichiara: «Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa». Sono passati quasi cinque mesi da quando Sara Affi Fella, si è ritrovata al centro di uno scandalo plateale. Sara durante “Temptation Nip” conosce Nicola Panico, ma ...

Ciclismo – Team Sky - non è del tutto finita : dagli USA un segnale positivo : Aria di ottimismo nel Team Sky: il colosso britannico ‘accompagnerà’ la squadra ancora per qualche anno, mentre dagli USA arriva un segnale positivo Il mondo del Ciclismo è rimasto senza parole quando, lo scorso 12 dicembre, Sky ha annunciato il suo addio alle corse. Lo sponsor del Team britannico ha deciso di non essere più presente nel mondo del Ciclismo, lasciando così la squadra di Froome e Thomas in alto mare. L’aria ...

Arrow 7 torna dopo la lunga paUSA : tutto pronto per la morte di Oliver? : La pausa natalizia sta per finire e tra questa e la prossima settimana, tutte le serie torneranno al loro posto, Arrow 7 compresa. I fan degli eroi Dc/The Cw hanno ancora negli occhi il fantastico crossover che ha di fatto lanciato Kate Kane e la sua Batwoman ma anche un piccolo indizio che fa riflettere soprattutto se sommato ai flashforward e al prossimo evento che unirà gli show, ma di cosa si tratta? Del possibile sacrificio di Oliver, ...