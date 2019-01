Uomini e Donne | Mario Serpa sorprende i fan | il gesto contro Claudio

Diretta Uomini e Donne : Angela conosce un nuovo cavaliere : Terza tranche con l’appuntamento del Trono Over di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri abbiamo assistito allo scontro tra Armando e Noel. Tra i due sembra essere calato il gelo, anche se secondo Gianni Sperti la loro è stata una vera relazione. Non solo litigi, infatti sempre ieri c’è stata una proposta di matrimonio da parte di Biagio nei confronti di Caterina. La dama ha detto di sì e i due hanno deciso di lasciare il programma ...

Uomini e donne : Langella vicina alla scelta - i suoi corteggiatori poco attivi sui social : La scelta della tronista di Uomini e donne Teresa Langella è ormai alle porte: lei stessa lo ha annunciato nel corso della registrazione del 12 gennaio scorso, che con molta probabilità verrà trasmessa nei prossimi giorni su Canale 5. La tronista ha dichiarato di essere pronta a fare un nome tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, i due corteggiatori che negli ultimi mesi ha frequentato tra dubbi, baci e qualche lacrima. Il promo ufficiale del ...

Uomini e Donne - trono classico : LUIGI si avvicina a VALENTINA [anticipazioni] : Nonostante sia entrato nella fase finale del suo trono, LUIGI Mastroianni sembra essere ancora lontano dalla scelta: nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, il tronista siciliano ha continuato a discutere con Irene Capuano e si è avvicinato ulteriormente alla new entry VALENTINA. Scopriamo insieme tutto quello che è successo grazie alle anticipazioni sul dating show condotto da Maria De Filippi. Nella scorsa puntata, LUIGI ...

Uomini e Donne : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi spariscono dai social - probabile crisi : L'ex tronista napoletana di Uomini e Donne, Nilufar Addati, rompe il silenzio e rivela su Instagram i particolari sulla relazione sentimentale con Giordano Mazzocchi, che fu la sua scelta e con cui partecipò a Temptation Island. La situazione è abbastanza tesa e a quanto pare i due ancora non hanno preso una decisione su quello che sarà il loro futuro. Nilufar ha spiegato che non hanno voluto "snobbare" quanti li seguono, come hanno affermato ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida Platano è malata. FOTO : Ida Platano sta male: la confessione prima di Uomini e Donne Il freddo e il mal tempo hanno colpito anche Ida Platano. La dama di Brescia ha ammesso di avere la febbre su Instagram e ha postato la FOTO del termometro (visibile in fondo all’articolo) che segna 38.2. Un piccolo malanno di stagione per la dama del Trono Over di Uomini e Donne che è tornata nel salotto di Maria De Filippi proprio la settimana scorsa, pronta a cercare ...

Uomini e donne - dubbi sulla Formica che sbotta su IG : 'Internet non serve per attaccare' : Lo scontro tra Armando Incarnato e Noel Fomica continua a tenere banco nelle attuali puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne. Ieri 29 gennaio, dama e cavaliere si sono trovati l'uno davanti all'altro per discutere ancora una volta dei loro incontri segreti, di cui il napoletano ha parlato la scorsa settimana. Ed entrambi sono rimasti fermi sulle proprie posizioni: lei ha negato di avere incontrato l'uomo come da lui dichiarato, mentre ...

Uomini e donne Rossella Intellicato dure accuse a Tina Cipollari : L’ex tronista Rossella Intellicato anche se sono passati tanti anni, su “Instagram”, attacca duramente Tina Cipollari e scrive: “Sono a casa perché ho l’influenza e mi sono messa a guardare questo programma, Uomini e donne. Io mi domando, ma un programma così seguito, soprattutto dai ragazzi giovani, dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate, generose, di sentimento e non cafone e ...

Uomini e Donne anticipazioni : Angela si prende una rivincita : Angela Di Iorio trova l’amore a Uomini e Donne? anticipazioni Le polemiche saranno l’ingrediente principale della puntata odierna di Uomini e Donne. La terza parte del Trono Over continuerà a viaggiare sulla scia delle incomprensioni e delle critiche. Come anticipato ieri sul finire della trasmissione, oggi Angela Di Iorio sarà la protagonista dell’ultimo appuntamento della settimana con il filone senior di UeD. La dama ...

Uomini e donne Rossella Intellicato contro Tina Cipollari : L’ex tronista Rossella Intellicato sui social si è lasciata andare ad alcune considerazioni personali sul conto di Tina Cipollari. Durante il suo trono, l’ex gieffina ha litigato pesantemente con la Cipollari non risparmiandosi in reciproche critiche assai feroci. A distanza di anni, però, l’ex tronista sembra non aver ancora sotterrato l’ascia di guerra affidando, ad “Instagram”, ecco il suo sfogo: “Sono a casa perché ho ...

Anticipazioni Uomini e donne del 30 gennaio : Beniamino arriva per Angela - Stefano sbotta : Va in onda oggi 30 gennaio il terzo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne. Dopo avere assistito all'ennesimo aspro scontro tra Noel Formica e Armando Incarnato, che ha tenuto banco ieri, questo pomeriggio sarà la volta di altri personaggi del parterre maschile e femminile: si ripartirà, in particolare, dal confronto al centro dello studio tra Pamela, Stefano e Riccardo e dall'entrata in scena di Roberta, con la quale ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni sceglie Irene? Importante gesto prima della villa - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Luigi Mastroianni pronto a scegliere Irene Capuano? Esterna Importante prima della villa

Uomini e Donne / Armando e Manuela - che fine hanno fatto? 'Felici grazie alla lontananza!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Armando Conti e Manuela Paoli stanno ancora insieme? Ecco cosa racconta la coppia un anno dopo l'addio

Uomini e Donne : Gemma contro i suoi cavalieri - adirata per essere stata usata : Gemma Galgani non ne può più di Rocco Fredella e neanche di Paolo Marzotto. La dama del Trono Over è stata intervistata dal magazine di "Uomini e Donne" e si è dichiarata molto delusa dai due cavalieri, accusandoli, senza mezzi termini, di averla usata per raggiungere altri scopi. Secondo Gemma, Paolo l'ha usata per restare nel programma L'affascinante dama bionda ha dichiarato che il cavaliere vicentino non aveva un vero interesse nei suoi ...

Uomini E Donne : un ex tronista attacca e svela quanto guadagna Tina Cipollari. Leggi per sapere i dettagli : Rossella Intellicato, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, si scaglia contro Tina Cipollari, opinionista del dating show di Canale 5. Il motivo? L’atteggiamento tenuto in trasmissione, definito “eccessivo” nei confronti del pubblico a casa.... L'articolo Uomini E Donne: un ex tronista attacca e svela quanto guadagna Tina Cipollari. Leggi per sapere i dettagli proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...