Uno sciopero alla rovescia | non fuori dalle classi | ma dentro

Odissea funicolari a Napoli - ancora Uno stop : venerdì sciopero di quattro ore : Dopo la 'striscia' di chiusure per malattia dei dipendenti, un altro stop per le funicolari di Napoli . I dipendenti Anm iscritti al sindacato Faisa-Cisal, infatti, hanno proclamato uno sciopero di ...

Trenord : dal 9 dicembre il nuovo orario invernale - ma si inizia con Uno sciopero : Domenica 9 dicembre entrerà in vigore il nuovo e discusso orario invernale Trenord. La società, costituita da Trenitalia e da FNM SpA, gestisce in Lombardia 50 direttrici: 18 di queste saranno interessate dai cambiamenti previsti dal nuovo orario e, secondo le associazioni di categoria, i primi giorni saranno particolarmente difficili. I pendolari, infatti, non sono entusiasti delle variazioni inserite. Inoltre, a complicare le cose ci sarà ...