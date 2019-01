Un' Autorità nazionale per i Diritti Umani in Italia

Concorsi Autorità nazionale Anticorruzione : candidature entro il 28 dicembre : L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attivato vari bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di ulteriore personale specialistico. Ma entriamo nel merito e scopriamo meglio di che cosa si tratta. Posizioni Aperte a dicembre 2018 L'ANAC ha promulgato un avviso selettivo, tramite procedimento comparativo, per identificare 5 profili esperti esterni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, da destinare presso l'Area tecnica di ricerca in ...