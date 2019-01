Una famiglia tradizionale che piace

La famiglia Schumacher ringrazia i tifosi : Una foto e un messaggio sui social per gli appassionati : “Vogliamo ringraziare con questa foto, di cuore, tutti i tifosi e gli sportivi per i cari auguri e cordiali saluti riservati a Michael nel corso di queste ultime quattro settimane. Testimonianze molteplici che ci regalano tanta forza ed energia positiva! Questo è un anno speciale per lui, essendo quello del 50° compleanno e ricorrendo il 25° anniversario del primo titolo iridato vinto in F1. E’ bello vedere che voi, come noi, avete ...

Bimbo di 7 anni trovato morto in casa dopo Una lite in famiglia - grave la sorellina di 8 : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all’interno di un’abitazione di Cardito, in provincia di Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. Un terzo minore, di 4 anni, è illeso. Sul fatto indaga la polizia, intervenuta dopo una telefonata che riferiva di una lite in famiglia. Le cause della mo...

Spagna - la morte di Julen nel pozzo : Una famiglia distrutta : Nessun genitore vorrebbe mai provare l'orribile sensazione di dire addio a due figli nel giro di poco di più di due anni. Purtroppo questo è il dramma che stanno vivendo ora Josè Rosellò e Victoria Garcia, madre e padre del piccolo Julen, il bambino che ha perso la vita dopo essere caduto e rimasto intrappolato per 13 giorni in un pozzo in provincia di Malaga, in Spagna. Solo pochi anni fa dissero addio al loro primo figlio, Oliver. Julen, il ...

Stefano De Martino con Belen siamo sempre Una famiglia : Stefano De Martino è stato ospite al programma “Storie italiane” di Eleonora Daniele. Visibilmente commosso ed emozionato, De Martino ha rivelato di essere molto felice e appagato come papà per il rapporto speciale instaurato con il figlio Santiago, frutto dell’amore con Belen Rodriguez: “Nessuno ti insegna a essere padre, per me è stato fortissimo, avevo 23 anni. L’ho imparato strada facendo. Credo che sia il mestiere più difficile che ci ...

Dramma Emiliano Sala – Ricerche sospese - ma la famiglia ci spera ancora : Una raccolta fondi per ritrovare il calciatore : La famiglia di Emiliano Sala spera di ritrovare il calciatore vivo, indetta una raccolta fondi per continuare le Ricerche nel canale della Manica ‘Nessuna speranza di ritrovare persone vive‘. Con questa frase raggelante, la polizia ha sospeso definitivamente le Ricerche dell’aereo su cui Emiliano Sala viaggiava nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio. La famiglia del calciatore italo-argentino si è opposta a tale ...

Decretone - Una card a testa in famiglia : 16.20 Una card per ogni componente maggiorenne della famiglia, che conterrà una quota del reddito di cittadinanza spettante all'intero nucleo. E' quanto prevede l'ultimo testo del Decretone. Il sussidio, si legge, sarà "suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare", con modalità da decidere con decreto di Lavoro e Mef "entro 6 mesi" dall'entrata in vigore del provvedimento. Si prevede quindi che "il numero di carte elettroniche" ...

Ilaria D’Amico e la sua famiglia allargata - la compagna di Buffon si racconta : “vorrei Una figlia femmina - però…” : Ilaria D’Amico e la vita con Gigi Buffon a Parigi, la bellissima giornalista Sky tra lavoro e famiglia Ilaria D’Amico, a seguito del trasferimento di Gigi Buffon al PSG, è costretta a fare la spola tra Parigi e Milano. La giornalista, dopo anni alla conduzione del programma Sky dedicato alla Serie A, che la impegnava quasi tutte le settimane, ha preferito un impegno meno gravoso, dedicandosi alla Champions League della ...

Internet dipendenti : Una famiglia pugliese non esce di casa per più di 2 anni «Hikikomori» : chi sono : Gli hikikomori del Salento sempre di fronte al computer. Il figlio 15enne non era più capace di camminare. Con il padre e la madre mangiava solo merendine

Longevità - zii e zie rivelano se vivremo a lungo/ Più possibilità in Una famiglia con molti membri longevi : longevità, zii e zie rivelano se vivremo a lungo: questo il risultato di una ricerca pubblicata su Nature Communications.