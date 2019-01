Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 13 | 10

Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale me trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la vicenda Diciotti è stata seguita la linea politica del governo quindi mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto Non sarò certo io a suggerire i senatori cosa votare saranno i senatori e giudicheranno la linea politica del governo lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda sul autorizzazione a procedere ...

Filippine - attentato in Moschea : 2 morti e diversi feriti/ Ultime Notizie - 'spettro' Isis dopo la strage nella : attentato contro Moschea nel sud delle Filippine, 3 giorni dopo strage nella Cattedrale di Jolo: nuova 'mano' dell'Isis? 2 morti e 4 feriti, Ultime notizie

Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la vicenda Diciotti è stata seguita la linea politica del governo quindi mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto Non sarò certo io a suggerire i senatori cosa votare saranno i senatori che giudicheranno la linea politica del governo lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda sul autorizzazione a procedere contro ...

Omicidio Cardito : il piccolo Giuseppe poteva salvarsi? Potrebbe essere morto dopo una lunga agonia - Ultime Notizie Flash : Le Ultime Notizie sull'Omicidio di Cardito: il piccolo Giuseppe Potrebbe esser morto dopo una lunga agonia?

L'omicidio del piccolo Giuseppe : cosa ha fatto mamma Valentina per fermare la furia di Tony? - Ultime Notizie Flash : Le Ultime Notizie sulL'omicidio di Cardito: che cosa ha fatto mamma Valentina per difendere i suoi bambini?

Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Luigi in studio in questo oggi in Giunta immunità del Senato l’esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso Diciotti ieri di un’ora a Palazzo Chigi in serata tra Conte Salvini Di Maio proprio sulla fronte cause dell’emigrazione il caso Diciotti che nave Sea ...

Scuola - boom domande al concorso DSGA : le Ultime Notizie al 30 gennaio : Un vero e proprio boom di domande per il concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione che metterà a disposizione 2.004 posti da direttore dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) per le scuole statali di ogni ordine e grado. Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ ha reso noto i dati relativi alle domande presentate per la suddetta selezione. concorso DSGA, oltre 102mila le domande presentate I dati parlano ...

Meteo - allerta neve in Liguria : la situazione/ Ultime Notizie - primi fiocchi anche a Milano : Meteo, allerta neve in Liguria: la situazione/ Ultime notizie, primi fiocchi anche a Milano ma senza creare particolari disagi alla popolazione

Venezuela - Ultime Notizie : Maduro pronto a trattare - : Il presidente socialista: "Sono pronto a sedere al tavolo dei negoziati". Intanto il Tribunale supremo di giustizia ha deciso di imporre delle misure restrittive a Guaidò. Gli Usa avvertono: "...

Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabri Luigi in studio vertice di un’ora nella notte a Palazzo Chigi tra Conte e Salvini Di Maio sui due fronti caldi dell’immigrazione nave Diciotti nave sea-watch oggi in Giunta immunità del Senato al via esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il Ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti col premier ...

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie : Osimhen piace - ma costa 15 milioni : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Victor Osimhen piace ma costa ben 15 milioni di euro, osservato anche Lookman dell'Everton che però è incedibile.

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie - l'arrivo di Ilicic è saltato per Defrel! : Calciomercato Roma, Ultime notizie: l'affare Josip Ilicic salta per colpa di Gregoire Defrel. Intanto Luca Pellegrini è stato ceduto in prestito al Cagliari

Calciomercato Inter/ Ultime Notizie - Ausilio : 'Perisic resta! Sessione per noi chiusa' : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Piero Ausilio blocca la partenza di Ivan Perisic, rimarrà anche Joao Miranda. Sfumano gli arrivi di Almiron e Brazao.

Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio cambio di linea sulla richiesta di autorizzazione a procedere sulle caso Diciotti con il ministro interessato quello dell’interno Matteo Salvini che invita i colleghi di maggioranza a votare No il MoVimento 5 Stelle ne ha discusso con il vicepremier Di Maio che ha incontrato i componenti 5 stelle della giunta che ...