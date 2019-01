Ucciso con colpo di pietra | due condanne

Confessa il killer dei gay : ha Ucciso otto omosessuali tra cui anche l'ex amante : Bruce McArthur, un giardiniere canadese di 67 anni, ha Confessa to di aver mutilato e ucciso otto uomini gay di Toronto . L'uomo si è dichiarato colpevole degli orrori e degli omicidi e ora ad ...

Bimbo Ucciso - il patrigno confessa : “Ho colpito i bambini con calci - pugni e scopa. La madre ha cercato di fermarmi” : Sono ancora diversi gli aspetti da chiarire sulle ore che hanno preceduto la morte di Giuseppe, il bambino di sei anni ucciso di botte da Tony Essobti Badre, il compagno della madre , nell’appartamento di via Marconi, nel centro storico di Cardito (Napoli), dove la coppia viveva con i tre figli che lei aveva avuto da un matrimonio poi finito. Il 24enne aveva già picchiato il piccolo e la sorella Noemi, 8 anni, sabato sera. Un pestaggio proseguito ...

Bimbo Ucciso a Cardito - il patrigno confessa : “La madre ha cercato di fermarmi” : Tony Essobti Badre, il 24enne accusato dell’omicidio di Giuseppe, 6 anni, e del ferimento della sorella Noemi, 8 anni, avvenuti domenica scorsa a Cardito , in provincia di Napoli, ha ammesso di aver colpito i figli della compagna anche con una scopa. Proprio come aveva detto subito la bambina, sopravvissuta alla violenza e subito ricoverata all’ospedale Santobono. È quanto emerge dall’udienza di convalida dell’arresto di Tony, che ha parlato ...

Bimbo Ucciso - "colpiti anche con scopa" : 14.00 "Volevo bene ai ragazzi come fossero i miei,ma quando hanno distrutto la cameretta acquistata con tanti sacrifici,ho perso la testa. Li ho colpiti con calci e pugni,anche con il manico della scopa".Lo ha detto il 24enne Sessoubty Badre davanti al gip che lo ha interrogato per la convalida del fermo in merito all'uccisione del figlio di 7 anni della compagna.Picchiata violentemente anche la sorellina di 8 anni,in ospedale. Il 24enne,che ...