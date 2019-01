Tuffi | Grand Prix 2019 | i convocati dell’Italia per la tappa di Rostock Ci sono

oasport

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Nel weekend del 14-17 febbraio andrà in scena la primadelFinadi, la venticinquesima edizione della manifestazione itinerante scatterà con l’Internationaler Springertag di(Germania) a cui parteciperanno circa cento atleti in rappresentanza di 21 Nazioni. L’Italia sarà presente all’appuntamento con due tuffatori: Lorenzo Marsaglia e Francesco Porco che cercheranno di ben figurare in una competizione che si preannuncia di altissimo livello con la partecipazione anche di atleti provenienti da Cina, Russia, Germania e Giappone. Di seguito il programma completo del GP di, primadeldi1^ giornata – giovedì 14 febbraio 14.30 Preliminari trampolino 3 metri mas Preliminari piattaforma fem2^ giornata – venerdì 15 febbraio 10.00 Semifinali A e B trampolino 3 metri mas Semifinali ...