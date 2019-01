Tria, debito italiano è un buon affare

: #Tria a #Washington: 'Ridurremo il debito, l'#Italia vuole restare in #Europa e nell'#euro' - Agenzia_Ansa : #Tria a #Washington: 'Ridurremo il debito, l'#Italia vuole restare in #Europa e nell'#euro' - sole24ore : Tria: debito italiano alto ma sostenibile, nessun problema sistemico per le banche - tg2rai : #Economia, da #Washington, il ministro #Tria rassicura: 'L'#Italia non corre rischi per il debito pubblico alto, no… -

"Credo che il nostrosia un, ha rendimentii e viene riconosciuto come unsicuro una volta dissipati i dubbi sulla nostra partecipazione all'Unione monetaria europea, mai messa in discussione". Così il ministro dell'Economia,, commentando l'andamento dei titoli di stato. Alla vigilia dei nuovi dati sul Pil: "Anche se si arriverà alla famosa contrazione di 0,1% e quindi a una recessione tecnica non drammatizzerei -ha spiegato-il problema è come rilanciare l'economia".(Di mercoledì 30 gennaio 2019)