Trentino Itas d' autorità Passa 3-0 in Svizzera

Mercoledì sera la Trentino Itas impegnata ad Amriswil : I Campioni del Mondo raggiungeranno Amriswil nel primo pomeriggio in pullman. SECONDA TRASFERTA CONSECUTIVA IN SVIZZERA Mercoledì Trentino Volley disputerà per la terza volta nella sua storia una ...

Insidia Latina per l'Itas Trentino - domani a Cisterna : QUI ITAS Trentino Dopo aver ritrovato immediatamente la vittoria casalinga nel quarto di finale di Coppa Italia giocato mercoledì sera con Verona, i Campioni del Mondo si riaffacciano sul campionato ...

L'Itas Trentino a Vibo - la trasferta più lunga della stagione : RADIO, INTERNET E TV La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di Trentino Volley. I collegamenti con Vibo Valentia saranno effettuati all'interno di '...

L'Itas Trentino anticipa a domani la gara contro Sora : RADIO, INTERNET E TV La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di Trentino Volley. I collegamenti con la BLM Group Arena di Trento saranno effettuati ...

SuperLega - l'Itas Trentino inaugura il girone di ritorno col 3-1 a Siena. : Poi ci pensa Kovacevic a firmare l'ulteriore allungo , 14-9, ; con il serbo al servizio e Vettori in attacco i Campioni del Mondo dilagano, doppiando gli avversari , 18-9, ; il 3-1 finale arriva in ...

L'Itas Trentino chiude il girone di andata a Monza : RADIO, INTERNET E TV La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di Trentino Volley. I collegamenti con Monza saranno effettuati all'interno di '...

Cev Cup : Itas Trentino sbriga la pratica Haching in 69 minuti : Pubblicità Pubblicità La cronaca della gara. La Trentino Itas si presenta in campo con Giannelli in regia, Vettori opposto, Russell e Kovacevic schiacciatori, Lisinac e Candellaro centrali, ...

Itas Trentino in campo per il recupero contro Milano : RADIO, INTERNET E TV La gara sarà raccontata in cronaca diretta ed integrale da Radio Dolomiti, network partner di Trentino Volley. I collegamenti con la BLM Group Arena di Trento saranno effettuati ...

Volley – Domani un importante recupero per la Revivre Axopower Milano : esame “mondiale” contro l’Itas Trentino : esame “mondiale” per Milano: Domani la Revivre Axopower in trasferta a Trento. recupero della decima di Superlega contro l’Itas Trentino, campione del mondo per club 2018 Non finiscono mai gli esami per la Revivre Axopower Milano che Domani torna nuovamente in campo per il recupero della decima giornata del campionato italiano maschile di pallavolo. Alle ore 20.30, infatti, si gioca il match tra la formazione di Andrea Giani e ...