Traffico Roma del 30-01-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 30-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019 ORE 09.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… PRUDENZA PER IL GHIACCIO SEGNALATO SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ TRA PONTE MILVIO E PONTE DUCA D’AOSTA VERSO IL CENTRO CITTA’. .UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL FORTE BRASCHI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA GIULIANA ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 09 : 00 : Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane temperature rigide gita sono possibili pertanto tratti ghiacciati sulle strade Romane Al momento sono segnalati sul lungotevere maresciallo tre punti Milvio Ponte Duca d’Aosta verso il centro ...
Sanremo : mezzo perde carburante in centro - via Roma chiusa al Traffico in direzione Levante - Foto - : Via Roma a Sanremo è chiusa al traffico, in direzione Imperia già da piazza Cesare Battisti, da questa mattina alle 7.30. La decisione è stata presa dagli agenti della Polizia Municpale, a causa della ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… LE TEMPERATURE SONO ANCORA PIUTTOSTO RIGIDE IN CITTA’ , SONO POSSIBILI PERTANTO TRATTI GHIACCIATI SULLE STRADE RomaNE . AL MOMENTO SONO SEGNALATI SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ TRA PONTE MILVIO E PONTE DUCA D’AOSTA VERSO IL CENTRO CITTA’. RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA GUIDA. UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019 ORE 07.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE SONO POSSIBILI TRATTI GHIACCIATI . AL MOMENTO SONO SEGNALATI SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ TRA PONTE MILVIO E PONTE DUCA ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IL Traffico INIZIA AD ESSERE INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI CHE PORTANO AL CENTRO A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE SONO POSSIBILI TRATTI GHIACCIATI . AL MOMENTO SONO SEGNALATI SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ TRA PONTE MILVIO E PONTE DUCA ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 19.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DIFFICOLTA’ SUL RACCORDO ANULARE PER DUE DIFFERENTI INCIDENTI, UNO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA AURELIA, ALTRE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRA CASSIA BISS E TRIONFALE. SU VIA FLAMINIA, DOVE PER LAVORI POCO DOPO IL RACCORDO ANULARE SI ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA AURELIA, ALTRE CODE PER Traffico SENPRE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E LA A24 Roma TERAMO , STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 18.20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… disagi in via di acqua bullicante per un veicolo in panne all’altezza di via canosa di puglia difficoltà anche in via giustiniano imperatore per un incidente all’altezza di via galba incolonnamenti in via della pineta sacchetti tra via enrico pestalozzi e via francesco marconi verso via di ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 18.20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… disagi in via di acqua bullicante per un veicolo in panne all’altezza di via canosa di puglia difficoltà anche in via giustiniano imperatore per un incidente all’altezza di via galba incolonnamenti in via della pineta sacchetti tra via enrico pestalozzi e via francesco marconi verso via di ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 17.50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E LA A24 RM-TE, NELLE DUE DIREZIONI, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, DOVE ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRANOMENTANA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, DOVE ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 16,50 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E APPIA. ANCORA PROBLEMI SU VIA FLAMINIA, DOVE PER ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 15,20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA A24 RM-TE E VIA APPIA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. PER UN ...
Traffico Roma del 29-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 ORE 15,20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA A24 RM-TE E VIA APPIA, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. PER UN ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 10 | 00
VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019 ORE 09.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 30-01-2019 ore 10:00 (Di mercoledì 30 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019 ORE 09.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… PRUDENZA PER IL GHIACCIO SEGNALATO ANCORA SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ TRA PONTE MILVIO E PONTE DUCA D’AOSTA VERSO IL CENTRO CITTA’. UN INCIDENTE RALLENTA INVECE IL Traffico SUL LUNGOTEVERE RIPA. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA GIULIANA ALL’ALTEZZA DI VIA FAA’ DI BRUNO. SULLA PONTINA SI VIAGGIA IN FILA A CAUSA DI UN CANTIERE TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA. IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO Roma, CI SONO CODE PER Traffico TRA TOR DE CENCI E VIA DELL’OCEANO PACIFICO. DA STAMANI POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA NICOLA LOMBARDI SINO ALLE ORE 19:00 PER UN CONCORSO PRESSO UN NOTO CENTRO CONGRESSI DOVE E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI CANDIDATI CON SESSIONE ANTIMERIDIANA E ...
romadailynews
SkyTG24 : Roma, traffico di droga: arrestato esponente di spicco dei Casamonica - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: condizioni di guida pericolose. Possibili tratti ghiacciati in prossimità delle aree verdi e dei t… - _Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… -
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