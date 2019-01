Trade Anthony Davis-Lakers | spunta la grana Lonzo Ball | il playmaker vorrebbe una squadra

NBA – Orgoglio Pelicans - sotto accusa le dichiarazioni di Rich Paul : “la Trade per Anthony Davis si farà alle nostre condizioni” : I New Orleans Pelicans hanno chiesto all’NBA di rendere più ferree le proprie regole anti-tampering: la lega investigherà sulle dichiarazioni di Rich Paul sulla cessione di Anthony Davis Nelle ultime ore, Rich Paul, agente di Anthony Davis, ha dato un netto scossone alla tranquillità della lega annunciando la Richiesta di cessione del proprio assistito. Notizia che non ha certamente fatto piacere ai Pelicans, costretti a dover ...

NBA – Cena con contorno di polemiche : LeBron James ed Anthony Davis pizzicati al ristorante - la Trade è sempre più vicina : LeBron James ed Anthony Davis hanno Cenato insieme dopo la sfida tra Lakers e Pelicans: si alimentano i rumor sulla possibile trade che porti ‘The Brow’ a Los Angeles Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una squadra NBA ...