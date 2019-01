Torino | maltrattavano e lasciavano al freddo i bambini | arrestate due maestre

Blastingnews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Nuovo di caso di maltrattementi in un asilo nido di, due(madre e figlia) sono finite in manette dopo la denuncia di alcuni dipendenti. Alle donne viene contestato il reato di maltrattamento di minori.I fatti Erano troppi iche frequentavano l’asilo nido, per questo, le due, rispettivamente madre e figlia, liale senza cibo: per farli ammalare. Questo è quanto contesta l’accusa alle due donne. Il tutto è avvenuto in un asilo nido di, dove i maltrattamenti erano all’ordine del giorno. Si parla dilasciati per ore a piangere per la fame o per il sonno. I terribili fatti sono venuti a galla grazie ad un indagine della polizia scattata dopo la denuncia di alcuni dipendenti della struttura. Ora le due insegnanti si trovano in carcere con l’accusa di maltrattamenti prolungati e aggravati dalla minore età delle ...