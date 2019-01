Torino | i tifosi del Valencia rivogliono Simone Zaza

Blastingnews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Ieri sera in Spagna è andato di scena il quarto di finale della Coppa del Rey e a scendere in campo è stato ildi Marcelino, ex squadra di, attuale attaccante del. Non è stata certamente una partita facile quella del, che si ritrova sotto dopo nemmeno un minuto di gioco. La rimonta delcomincia al minuto 61 per poi ribaltare il risultato al 92esimo e al 93esimo con una tripletta dello spagnolo Rodrigo. Il numero 11 granata non si riesce a trattenere e attraverso il suo profilo Twitter ha creato un post con scritto "Locuraaaa" (follia), riferendosi appunto alla rimonta fatta dai suoi ex compagni. Questo suo post ha scatenato quindi una grande reazione positiva da parte di tutti idelche non dimenticano quanto fatto di buono nella sua esperienza spagnola.Il legame trae ie i numeri Tantissimi i commenti ...