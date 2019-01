Tina Cipollari accusata dall’ex tronista | “Guadagna 5 mila euro per fare la cafona”

Uomini e donne Rossella Intellicato dure accuse a Tina Cipollari : L’ex tronista Rossella Intellicato anche se sono passati tanti anni, su “Instagram”, attacca duramente Tina Cipollari e scrive: “Sono a casa perché ho l’influenza e mi sono messa a guardare questo programma, Uomini e donne. Io mi domando, ma un programma così seguito, soprattutto dai ragazzi giovani, dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate, generose, di sentimento e non cafone e ...

Uomini e Donne - Rossella Intellicato contro Tina Cipollari : “Prende 5mila euro al mese per fare la cafona” : “Cafona, maleducata e aggressiva“: così l’ex concorrente del Grande Fratello Rossella Intellicato definisce Tina Cipollari in un video pubblicato sulle sue Instagram Stories. “A 5mila euro al mese fa sempre un grandissimo show“, incalza. La cifra naturalmente non è ufficiale, ma Rossella non è certo un’estranea al mondo di Uomini e Donne, dal momento che è stata tronista nella stagione 2015/2016. Ma il suo ...

Tina Cipollari guadagnerebbe 5 mila euro mensili con UeD - le accuse della Intellicato : L'opinionista Tina Cipollari è finita nella bufera del gossip dopo alcuni video pubblicati da una ex tronista di Uomini e Donne, stiamo parlando di Rossella Intellicato. La ragazza, infatti, all'interno di alcune Instagram Stories, non più presenti sul suo profilo, ha accusato la Cipollari di bullismo ed ha detto che guadagnerebbe un cachet di 5 mila euro mensili grazie a Uomini e Donne per fare "la cafona in televisione". Rossella Intellicato ...

