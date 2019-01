The Umbrella Academy | arriva la serie sui giovani supereroi

wired

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - vikingmetal : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - ragegunner50 : @Stars_Taco Bella the umbrella? - Ionela63592515 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Tratta dall’omonimadi fumetti firmata da Gerard Way, cantante dei My Chemical Romance, e dal fumettista brasiliano Gabriel Bà, Thefarà il suo debutto su Netflix il prossimo 15 febbraio . Un misto di disfunzionalità familiari, trame fantascientifiche e svolte dark, latelevisiva copre le vicende che seguono la morte di sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), un miliardario e misterioso benefattore che ha adottato sette bambini nati in circostanze misteriose, ognuno dei quali sviluppa delle facoltà soprannaturali, che vengono da lui coltivate in una speciale accademia.Ci troviamo in un corso storico alternativo, in cui il presidente John Kennedy non è mai stato assassinato: un misterioso giorno del 1989, 43 donne in giro per il mondo, che non erano incinta all’inizio della giornata, danno alla luce altrettanti bimbi. Sette di loro appunto ...