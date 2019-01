Terremoto | scossa davanti alla costa ionica della Calabria

Paura in Calabria : scossa di Terremoto nel cuore della notte - magnitudo 3.1 : I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 3.51, sono stati Cariati e Terravecchia (Cosenza). Non si segnalano feriti, né danni.Continua a leggere

Cariati. Scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 : La terra ha tremato in Calabria nella notte. Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 3:51,

Polonia : intensa scossa di Terremoto a nord di Lubin - nella zona delle miniere - dati EMSC : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 29 gennaio 2019, esattamente alle 13.53 italiane sulla Polonia sud-occidentale. Stando ai dati giunti dai sismografi del centro...

Terremoto : scossa nel Canale di Sicilia [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Terremoto : scossa in Toscana [MAPPE e DATI INGV] : 1/8 ...

Nuova scossa di Terremoto all'Aquila : L'Aquila - Nuovamente un risveglio brusco per la città dell'Aquila dopo mesi di calma. Una scossa di terremoto ha colpito la zona del Cermone a 3 km dal comune di Pizzoli (estrema periferia a nord del capoluogo abruzzese). Il terremoto si è sviluppato alle 6 e 27 del mattino ad una profondità di 8 Km e per una intensità di ML 2.4 Anche se non intenso, probabilmente a causa dell'ora, il terremoto ha risvegliato ...

Forte scossa di Terremoto nel nord del Giappone : Un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito il nord del Giappone: al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Il sisma è stato registrato dall’Agenzia meteorologica JMA alle 17:23 ora locale (09:23 ora italiana) a 30 km di profondità e circa 50 km al largo della città di Kuji, nella provincia di Iwate, nel nord-est del Paese. Il terremoto ha raggiunto il livello 4 (su 7) della scala Giapponese. L'articolo Forte scossa di ...

Terremoto in Indonesia - forte scossa al largo delle isole Aru - : Il sisma di magnitudo 6 è stato registrato a una profondità di 10 km. Non si segnalano danni e, per il momento, non è stata diramata nessuna allerta tsunami

Terremoto : scossa in provincia di Ravenna [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Ravenna - scossa di Terremoto con epicentro a Solarolo - : La scossa è stata registrata dall'Ingv alle 22.02 nel comune vicino alla città di Imola, ad una profondità di 22 chilometri

Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 tra le isole Eolie e la Calabria : epicentro nel “piano di Wadati-Benioff” [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...