Tarraco | il Suv di alta classe targato Seat

Seat Tarraco - Al via gli ordini della Suv spagnola : La Seat ha aperto gli ordini della più grande delle proprie Suv, la Tarraco. Il listino prezzi italiano parte da 29.975 euro e comprende tre allestimenti e altrettanti motori, a benzina o gasolio. Come ogni sport utility che si rispetti, la Tarraco dispone a richiesta della trazione integrale 4Drive abbinata al cambio automatico doppia frizione Dsg: per il momento tutte versioni a trazione anteriore possono essere ordinate solo con cambio ...

SEAT Tarraco : al via gli ordini per il super SUV spagnolo [FOTO e PREZZO] : Il nuovo SUV combina design, qualità, connettività, sicurezza, stile e dinamismo, portando una ventata di freschezza nel segmento L’introduzione della Tarraco, una vettura destinata a segnare un punto di svolta nella storia della SEAT, conferma ora la volontà e la strategia di conquista del mercato dei SUV da parte della Casa di Barcellona per il futuro. Tarraco nasce dall’ambizione di completare la famiglia di SUV del Marchio, fino a oggi ...