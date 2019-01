Super Smash Bros Ultimate | con l' aggiornamento alla versione 2 0 0 la Pianta Piranha si

Super Smash Bros Ultimate si aggiorna : Arriva la pianta PIRANHA e non solo! : A partire da oggi è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento per Super Smash Bros Ultimate, il quale porta il gioco alla versione 2.0.0 introducendo un nuovo personaggio principale, ossia PIRANHA, la pianta carnivora. Super Smash Bros Ultimate: PIRANHA scende in campo Coloro che hanno acquistato la versione digitale del gioco o registrato la copia fisica entro il 31 Gennaio 2019, potranno usufruire gratuitamente del nuovo ...

Super Smash Bros. Ultimate in una offerta da non lasciarsi sfuggire : Come tutti i fan della grande N sicuramente sapranno le esclusive della compagnia difficilmente scendono di prezzo nel breve periodo. Proprio per questo motivo l'offerta riguardante l'ottimo Super Smash Bros. Ultimate potrebbe attirare l'interesse di molti possessori di Switch.Vi proponiamo infatti uno sconto molto interessante dato che sfruttando questa offerta potrete portarvi a casa il gioco risparmiando ben €25. Si tratta di uno sconto ...

Un aggiornamento 2.0 per Super Smash Bros. Ultimate in arrivo? : Super Smash Bros. Ultimate è indubbiamente un successo di critica e pubblico, ma un titolo votato alla competitività come questo va sempre tenuto d'occhio e rivisto e corretto soprattutto in termini di bilanciamento dell'esperienza.Nintendo è sicuramente una garanzia sotto questo punto di vista, con un supporto post lancio sempre attento e continuo. E' stato annunciato un DLC per il gioco, e sappiamo anche dell'arrivo di Piranha Plant, il primo ...

Super Smash Bros. Ultimate : si fa sempre più vicino il primo European Smash Ball Team Cup : Nintendo è fiera di presentare il primo European Smash Ball Team Cup, torneo nel quale si scontreranno le migliori squadre europee di Super Smash Bros. Ultimate.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli: Read more…

Super Smash Bros Ultimate : Nintendo cerca TE per l’European Smash Ball Team Cup 2019 : Fatti strada a suon di Smash verso la gloria! Nintendo sta cercando le 12 migliori squadre di Super Smash Bros. Ultimate di tutta Europa per sfidarsi nel primo European Smash Ball Team Cup, che culminerà in una finale dal vivo questa primavera per incoronare il vincitore del vecchio continente. Per determinare i primi campioni nazionali ed europei di Super Smash Bros., squadre formate da tre membri si sfideranno al meglio delle 3 ...

Super Smash Bros. Ultimate : Sakurai ci spiega i motivi dietro alcune scelte riguardanti il roster : In occasione di un'intervista, Sakurai ha avuto modo di spiegare a tutti i fan di Super Smash Bros. Ultimate il perché di alcune scelte per quanto riguarda il roster di personaggi con cui sarà possibile giocare. Come riporta Eurogamer.net, infatti, come possiamo vedere ci sono alcuni personaggi presenti, mentre altri ugualmente amati dai fan non ce l'hanno fatta. Sakurai spiega che inizialmente Decidueye era una delle principali scelte tra i ...

Super Smash Bros. Ultimate : Sakurai ci spiega il perché di alcune scelte del roster di personaggi : In occasione di un'intervista, Sakurai ha avuto modo di spiegare a tutti i fan di Super Smash Bros. Ultimate il perché di alcune scelte per quanto riguarda il roster di personaggi con cui sarà possibile giocare. Come riporta Eurogamer.net, infatti, come possiamo vedere ci sono alcuni personaggi presenti, mentre altri ugualmente amati dai fan non cell'hanno fatta. Sakurai spiega che inizialmente Decidueye era una delle principali scelte tra i ...

20 anni di Super Smash Bros. - articolo : Masahiro Sakurai, il padre di Kirby, nel 1996 propose timidamente il suo picchiaduro, al quale lavorò con maggiore intensità dal 1998. Oggi, alla maniera degli Ice Climbers, ha ormai scalato le tempestose cime del mercato, con sequel tra i titoli più amati in circolazione. Smash è il fior fiore dei party game, e grazie alla recente introduzione degli Stage Omega, è maturato enormemente anche sul fronte competitivo. Certo, si può rivangare la ...

I personaggi di Super Smash Bros. Ultimate visti attraverso gli occhi dell'art director di God of War : Cos'hanno in comune God of War e Super Smash Bros. Ultimate? Sicuramente l'interesse del talentuoso Raf Grassetti, artista che negli anni ha lavorato in Hasbro, Ubisoft, BioWare, EA, Marvel e che ora fa parte di Sony Santa Monica.Per chi non lo sapesse, Grassetti ha ricoperto il ruolo di art director nell'apprezzatissimo ultimo capitolo delle avventure di Kratos ed è comprensibilmente un grande fan dei videogiochi in generale. Per questo motivo ...

Super Smash Bros. Ultimate : i dataminer avrebbero scoperto nuovi indizi sul secondo personaggio DLC : I dataminer hanno analizzato a fondo i file presenti all'interno di Super Smash Bros. Ultimate e avrebbero scoperto qualcosa di interessante.Stando a quanto riportato da Mynintendonews, sarebbero emersi i nomi in codice per i due imminenti combattenti DLC . Uno di questi nomi in codice è "Jack", che molto probabilmente si riferisce a Joker di Persona 5, che è stato già annunciato.Tuttavia, ci sarebbe un secondo nome in codice, ovvero "Brave". ...

Personaggi di colore associati a Donkey Kong e a ladri molto veloci : Super Smash Bros. Ultimate ancora colpito da accuse di razzismo : Dopo il caso Fire Attack e Mr. Game & Watch sembra che Super Smash Bros. Ultimate sia ancora una volta entrato nell'occhio del ciclone per la presenza di contenuti ritenuti razzisti da diversi utenti Twitter e di vari forum tra cui ResetEra. Il problema sarebbe l'associazione tra alcuni Personaggi di colore e altri lottatori presenti nel titolo della grande N.Ma quali sono queste associazioni che hanno acceso le polemiche? Tutto sarebbe ...

Super Smash Bros. Ultimate e Nintendo Switch dominano le classifiche giapponesi di Media Create : Media Create ha da poco pubblicato le classifiche harware e software relative al mercato giapponese, Nintendo Switch e Super Smash Bros. Ultimate emergono come vincitori incontrastati nelle rispettive categorie.Come riporta Gamingbolt, nella classifica compaiono titoli del calibro di Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee!, Super Mario Odyssey, Splatoon 2, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Eccovi le 2 ...

Super Smash Bros. Ultimate : un video ci mostra i 171 amiibo dedicati al picchiaduro : Quella di Super Smash Bros. Ultimate è stata certamente una delle uscite di maggior peso per questo 2018, tanto che il gioco ha stabilito un record, diventando il titolo più venduto in Europa mai realizzato per una console domestica di Nintendo.Super Smash Bros. Ultimate è caratterizzato da un roster davvero fuori dal comune, se paragonato a giochi simili. Tuttavia, stavolta non sono i moltissimi personaggi al centro del nuovo video dedicato ...

A pochi giorni dal lancio Super Smash Bros. Ultimate è già in offerta : Trovare degli sconti interessanti per le esclusive Nintendo è da sempre molto complicato quindi non potevamo che segnalare un'offerta molto interessante dedicata a Super Smash Bros. Ultimate, ultimissima esclusiva uscita su Switch pochi giorni fa, per la precisione il 7 dicembre.Aver la possibilità di sfruttare un'offerta di questo tipo a poco più di dieci giorni dall'uscita è davvero molto ghiotta. L'ultimo capitolo della serie può essere ...