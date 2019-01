Su euro e politica economica | i cinque stelle hanno sbagliato strategia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Meno di un anno fa gli elettori mandavano un messaggio forte al sistema politico: “Così non va: vogliamo un cambiamento radicale”. È la democrazia. Chi vede una contraddizione fra i risultati del 4 marzo 2018 e la valanga di voti presi da Matteo Renzi pochi anni prima, non ha capito: è lo stesso messaggio. Che però, grazie al trial and error, si è affinato. C’è stata una presa d’atto sul fatto che la vision del Pd non funziona, almeno in questa fase storica. Non è più questione di persone, di leader: Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni. Gli elettori chiedono un cambio sistemico in almeno tre settori: l’economia, i migranti, e il sistema politico. Gli elettori segnalano chiaramente anche la direzione del cambiamento desiderato. Non tutto va bene. Ad esempio: “meno democrazia” non va bene (come ha imparato Renzi a sue spese).Nell’ambito economico, la gente chiede ...