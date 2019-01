Stefano Bettarini sarà il nuovo concorrente dell' Isola dei Famosi

Stefano Bettarini a L’Isola dei Famosi 2019 al posto di Jeremias Rodriguez? Ecco la verità : Grandi colpi di scena in arrivo per il pubblico de L'Isola dei Famosi 2019? Il programma andrà in onda domani sera con la seconda puntata e poi il 3 febbraio con la terza passando alla domenica sera per scappare dal Festival di Sanremo 2019 ma queste non saranno le uniche novità del reality di Canale 5. Secondo quanto rivela il nuovo numero di Chi sembra che, dopo lunghe trattative, alla fine sarà Stefano Bettarini a tornare in Honduras ...

Condanne da 5 a 9 anni per l'aggressione al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini : Milano, 18 gen., askanews, - Da 5 a 9 anni di carcere: sono stati tutti condannati i quattro ragazzi accusati di aver aggredito con calci, pugni e 8 colpi di coltello il diciannovenne Niccolò ...