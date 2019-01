Spreco alimentare | i surgelati sono virtuosi | se ne getta il 2 | 5%

Gli studenti in prima linea contro lo Spreco alimentare : Prato, i prodotti in scadenza il 10 aprile verranno consegnati alla Mensa La Pira e all'Emporio della Solidarietà. Una campagna per il risparmio energetico

Pisa. Rete solidale contro Spreco alimentare in favore di chi ha bisogno : “Ringrazio tantissimo le associazioni di categoria che si stanno impegnando per creare una Rete solidale di commercianti di cui il

Mipaaft - finanziati 14 progetti contro Spreco alimentare : Sono 14 , i progetti innovativi selezionati dal Mipaaft , Ministero politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per contrastare lo spreco alimentare e per impiegare le eccedenze di cibo . ...

Cuki Save the Food per la lotta allo Spreco a fianco di Banco Alimentare : al via l’iniziativa «Solida lei - solidale tu» : A Natale tutti potranno contribuire concretamente al recupero del cibo in eccedenza nelle mense aziendali