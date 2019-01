Spoiler spagnoli Il Segreto | Carmelo apprende che la moglie Adela potrebbe morire a breve

Spoiler spagnoli Una Vita : Trini diventa mamma - Celia non vuole partire con il marito : La popolare soap opera di origini iberiche “Una Vita”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico con numerosi colpi di scena inaspettati. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna questa settimana, Trini Crespo, dopo aver subìto diversi malesseri legati alla gravidanza, diventerà finalmente mamma, ma purtroppo il suo stato di salute non migliorerà, nemmeno dopo il parto. Celia Alvarez Hermoso, invece, ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Eustaquio violenta Julieta nel bosco : Le anticipazioni della soap Il Segreto, relative alle puntate dal 28 gennaio al 1 febbraio 2019 in onda in Spagna, riservano molti colpi di scena. Adela è tormentata dai dolori a causa di una scheggia che le si muove nel cervello. Il dottor Zabaleta confessa a Carmelo che sua moglie potrebbe morire entro poche ore. Intanto Julieta va nel bosco a cercare delle bacche che possano giovare alla maestra. La giovane viene però bloccata e violentata da ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Carmelo salva Julieta - Adela ad un passo dalla morte : Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera “Il Segreto” che narra le appassionanti vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima, ci dicono che Carmelo si macchierà le mani di sangue per salvare la vita a Julieta Uriarte. Il sindaco della cittadina iberica metterà fine all’esistenza del malvagio Esustaquio Molero. La maestra Adela ...

Una Vita - Spoiler spagnoli puntate 932-938 : Lucia rifiuta di sposarsi con Samuel : Nuovo appuntamento con le anticipazioni spagnole della soap Una Vita relative alle puntate 932-938, attualmente in onda nella penisola iberica e le cui trame sono ricche di drammi, colpi di scena ed intriganti situazioni. Gli spoiler confermano che Telmo accusa il priore Espineira di essere l'assassino di Frate Guillermo mentre Mendez ritiene che sia Ursula la responsabile dell'omicidio. Egli interroga Fabiana, che conosce le vere proprietà di ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Celia invidiosa di Trini - Lucia abbandona Samuel all’altare : La popolare soap opera “Una Vita” ottiene sempre tantissimo successo con le sue trame ricche di avvenimenti inaspettati. Negli episodi che andranno in onda in Spagna questa settimana, Celia Alvarez Hermoso pur avendo perdonato Trini Crespo proverà invidia per lei. In particolare, la moglie di Felipe, a causa del recente aborto avuto, non riuscirà ad essere felice sapendo che la matrigna di Maria Luisa Palacios diventerà madre. Lucia invece ...

Il Segreto Spoiler spagnoli - puntate 1998 - 2000 : Isaac non si fida di Alvaro : Le anticipazioni della soap Il Segreto, relative ai capitoli 1998 - 2000 che saranno trasmesse in Spagna il 21, 22 e 23 gennaio e che i telespettatori italiani potranno vedere solo tra qualche tempo a causa della differente programmazione temporale tra i due paesi, rivelano che Alvaro ha recentemente subito un'aggressione ed Elsa lo ritrova ferito e privo di sensi. Al suo risveglio, l'uomo chiede alla Laguna di accompagnarlo all'ospedale da ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : la Uriarte e Saul convolano finalmente a nozze : finalmente i fedeli telespettatori de "Il Segreto" prossimamente potranno tirare un sospiro di sollievo, perché due dei personaggi più amati della soap opera spagnola riusciranno a coronare il loro sogno d'amore. Si tratta di Saul Ortega (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan) che, dopo aver superato diversi momenti difficili causati soprattutto da Prudencio e da Francisca Montenegro, si sposeranno. Dunque il pupillo della dark lady e ...

Una Vita Spoiler spagnoli : Telmo vuole convincere Lucia a non sposare Samuel : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Una Vita in onda tutti i giorni su canale 5 dopo Beautiful e su Rete 4 il martedì sera alle 22,25 circa. Negli episodi trasmessi nella penisola iberica e relativi ai capitoli 927 - 931, protagonisti delle trame sono sono Telmo, Lucia e Samuel. Il nuovo parroco di calle Acacias ha recentemente avvisato Frate Guiilermo che Espineira ha minacciato di far del male alla cugina di Celia. In questo ...

Spoiler spagnoli Una Vita : l'aborto di Celia - il nipote di Susana si ammala : Sono sempre ricche di novità le storie della telenovela “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Nelle prossime puntate spagnole, precisamente in quelle che il pubblico avrà la possibilità di vedere questa settimana in corso, ci saranno dei bruttissimi avvenimenti. Gli Spoiler ci dicono che oltre alla morte della moglie di Servante Gallo avvenuta a Cuba, la sventura colpirà per l’ennesima volta i coniugi Alvarez Hermoso. In particolare il sogno di ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli fino al 18 gennaio : Prudencio rischia la morte : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Il Segreto, trasmessa in Italia quotidianamente su canale 5 alle 16,15 circa e su Rete 4 il martedì sera alle 21,25. Nelle puntate che andranno invece in onda in Spagna, nel corso della settimana che va dal 14 al 18 gennaio, i telespettatori iberici assisteranno a numerosi colpi di scena riguardanti i due fratelli Ortega. Prudencio si ammalerà in modo molto grave, tanto da rischiare la vita. ...

Spoiler spagnoli - Il Segreto : Gonzalo lascia Maria e Puente Viejo per sempre : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in programma da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate appena trasmesse in Spagna si soffermano su Gonzalo Castro, interpretato dall'amatissimo attore Jordi Coll. Il figlio di Pepa, infatti, tornerà a Puente Viejo per salutare per l'ultima volta Maria ed i suoi figli. Il Segreto, anticipazioni: Maria vicina a Fernando Clamoroso colpo ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Saul salva la vita a Prudencio - Fernando innamorato di Maria : Le avventure della soap “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra non smentiscono mai. Negli episodi spagnoli in onda la settimana prossima un personaggio maschile che ha causato parecchi problemi a Saul Ortega e Julieta Uriarte, lotterà tra la vita e la morte. Stiamo parlando di Prudencio, che per poter sopravvivere avrà bisogno di una trasfusione di sangue. A gran sorpresa il promesso sposo della nipote di Consuelo pur ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Prudencio rischia di morire - Maria nega di amare Fernando : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sullo sceneggiato iberico “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere la settimana prossima, Prudencio Ortega rischierà di passare a miglior vita perché la sua salute si aggraverà. Maria Castaneda invece, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, farà venire un sospetto a Francisca Montenegro. In ...

Il Segreto Spoiler spagnoli - puntate 1987-1990 : Gonzalo torna alla villa : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 16,15 circa. Le puntate trasmesse in Spagna dal 7 all'11 gennaio 2019 e relative ai capitoli 1987/1990, vedono protagonisti Maria Castaneda, Fernando Mesia e Martin Castro alias Gonzalo. Quest'ultimo, dopo essere andato via dalla Casona, decide di tornarvi creando molto scompiglio. Fernando in particolare, si domanda se il suo antagonista di ...