Spoiler Che Dio ci aiuti 5 | 31 gennaio | cena romantica per Valentina e Gabriele

Spoiler Grey's Anatomy 15x11 : il ritorno di Thatcher Grey e l'intervento di Catherine : La quindicesima stagione di Grey's Anatomy prosegue la sua inarrestabile corsa verso l'episodio numero 331 che sancirà il tanto ambito riconoscimento come Medical-Drama più longevo della televisione americana. In attesa della 15x15, giovedì prossimo verrà trasmesso l'undicesimo episodio che il promo ha già definito come il più intenso dell'intera stagione. Accantonati temporaneamente i triangoli amorosi e le vicende sentimentali dei ...

Spoiler Beautiful : Bill felice che non sia stato il figlio a sparargli : Lunedì 28 gennaio ha inizio una nuova settimana con l'apprezzata soap opera americana, 'Beautiful' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. La vicenda riguardante le indagini intorno all'aggressione ai danni di Bill ha visto coinvolte molte persone, fino al momento in cui si è arrivati alla scoperta della persona coinvolta mentre Liam ha pensato di essere stato lui a commettere questo gesto nei confronti ...

Spoiler Uomini e Donne - Maria annuncia che Lorenzo è pronto alla scelta : Ieri, 26 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolare dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi. I troni di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez stanno ormai volgendo al termine: infatti entro il mese di febbraio tutti i tronisti dovranno aver effettuato le rispettive scelte dopo aver trascorso due giornate in villa con le corteggiatrici. Le anticipazioni diffuse da "Il Vicolo delle News" ...

La Dottoressa Giò - Spoiler del 27 gennaio : la Basile indaga sulla morte di Michela Monti : Domenica 27 gennaio 2019, ritorna con la terza puntata la fiction 'La Dottoressa Giò', dove vedremo nuovamente Barbara D'Urso vestire il camice della ginecologa Giorgia Basile. La fiction trasmessa in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21,20 è diretta da Antonello Grimaldi e nei primi due appuntamenti non ha ottenuto i risultati di ascolto che in molti si attendevano. Se con la prima puntata si erano raggiunti i 3 milioni di ...

Spoiler Una Vita : Diego scopre che una malattia lo sta consumando inesorabilmente : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra che ogni giorno appassiona quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Diego Alday, interpretato dall'attore spagnolo Rubén De Eguía. Il giovane, infatti, scoprirà di essere gravemente malato tanto da confidarlo a suo padre Jaime. Una Vita, Olga seduce Diego Diego Alday diventerà il protagonista ...

Che Dio Ci Aiuti - Spoiler 4^ puntata : Suor Angela alla ricerca di uno studente scomparso : Giovedì 31 gennaio viene trasmessa su Rai Uno alle ore 21:25 la quarta puntata della longeva serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti 5' che non mancherà di mettere lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena. Nel corso del terzo appuntamento il pubblico ha potuto conoscere Maria, appena arrivata in convento e nipote di Suor Costanza. Nel momento in cui è arrivata, la ragazza ha subito colpito l'attenzione dell'avvocato Nico Santopaolo decisamente ...

Spoiler Che Dio ci aiuti 5 - 24 gennaio : Maria minacciata dal suo ex : Continuano le appassionanti e divertenti vicende della fortunata fiction "Che Dio ci aiuti 5". Dopo due anni di attesa, ecco il ritorno di una serie tv che ha appassionato gli italiani grazie probabilmente alla spontaneità e alla bravura dei protagonisti. Suor Angela, interpretata dalla splendida Elena Sofia Ricci, viene spalleggiata alla perfezione da Valeria Fabrizi. Entrambe si impegnano quotidianamente per sostenere i ragazzi ospiti nel ...

Spoiler Un Posto al Sole : Michele riceve un nuovo video : Al centro delle trame della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' continua a essere presente la vicenda riguardante il video che ha visto coinvolto Michele. Quest'ultimo vuole a tutti i costi dimostrare di essere stato una vittima del video manipolato dagli studenti con i quali ha fin dal primo giorno avuto un rapporto complesso. Gli Spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 28 gennaio fino a venerdì 1 febbraio svelano che il ...

Spoiler Beautiful al 2 febbraio : Taylor dice a Steffy che ha sparato a Bill : Le anticipazioni della soap opera Beautiful, da domenica 27 gennaio a sabato 2 febbraio, in onda su canale 5 alle ore 13:40, sono pronte a sorprendere. Nelle prossime puntate, Steffy Forrester cerca di indurre Liam a pensare che non sia lui il colpevole dell’attentato verso Bill: la donna vuole fargli capire che la sua memoria è ancora "confusa" dopo la commozione cerebrale. Brooke e Ridge, inizialmente, hanno paura delle ripercussioni ...

Spoiler americani Beautiful : Flo cerca prove che Reese sta mentendo sulla figlia di Hope : La storia che sta tenendo banco nelle puntate americane di Beautiful è quella riguardante la figlia di Hope, priva di vita dalla nascita, almeno secondo quanto ha fatto credere il ginecologo che aiutato la Logan durante il parto. Parallelamente a tale vicenda, Steffy ha deciso di adottare una bambina e il medico lo sa, per cui tutta la vicenda potrebbe rivelarsi come il classico schema dello scambio di culle. La vicissitudine di Hope Hope avrà ...

Spoiler Tempesta d'amore dal 27 gennaio al 2 febbraio : Viktor smaschera Boris : Arrivano le nuove anticipazioni di 'Tempesta d'amore', la nota soap tedesca che viene trasmessa in Italia ormai da più di 10 anni. Le trame delle quali ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che saranno trasmesse nel nostro Paese tutti i giorni su Rete 4 alle 19,50 dal 27 gennaio al 2 febbraio. Questa settimana, al centro di tutte le vicende del Furstenhof avremo i piani di Christoph per distruggere il birrificio dei Sonnbichler e la ...

Spoiler Il Segreto : Dolores torna e scopre che Tiburcio è partito alla sua ricerca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra che da ormai molti anni emoziona i telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate forse in onda a marzo si soffermano su Dolores, interpretata da Maribel Ripoll. La donna, infatti, troverà ad attenderla una brutta sorpresa una volta tornata a Puente Viejo. Il Segreto: Tiburcio in crisi dopo la partenza della moglie Il ritorno di Dolores la farà da ...

Spoiler U&D - Noel smascherata in studio e Armando sui social : 'L'amore è fatto da due' : La vicenda di Armando Incarnato ha lasciato stupiti molti fan di Uomini e Donne, dato che il cavaliere ha mentito alla redazione del dating show. Nella puntata del Trono Over, trasmessa lo scorso mercoledì, Armando e Noel si sono attaccati duramente e hanno fatto nascere il sospetto che ci fosse qualcosa di non detto tra loro. Più volte, infatti, l'uomo ha affermato di non voler parlare, per evitare di causare ulteriori problemi. Gianni Sperti e ...