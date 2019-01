Speciale di Jovanotti in tv e streaming il 30 gennaio | Mai stato single celebra i brani

optimaitalia

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Lodiin tv arriva qualche mese dal Jova Beach Party, monumentale tour nelle spiagge che Lorenzo Cherubini ha annunciato a fine 2018 e che partirà dal 6 luglio dal lido di Lignano Sabbiadoro. Il particolare concerto diprende il titolo di Maie va a recuperare alcuni deipiù significativi della sua carriera ma che non sono mai passati in radio, rimanendo deidestinati al solo disco. Il contributo andrà in onda a partire dalle 23,30 su Radio Italia Tv e sul canale 31 di Real Time.La messa in onda delloè stata fortemente voluta da Universal, con messa a disposizione della setlista cominciare dal 31su Apple Music e dal 15 febbraio su tutte le piattaforme di. L'artista si è già espresso con entusiasmo in merito all'iniziativa. "Nessuna di queste canzoni è mai stata singolo, neanche per ...