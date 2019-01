Sparò a Vannini | pena ridotta L' ira della madre | Vergogna

Omicidio Marco Vannini - il pg : “Tutta la famiglia va condannata - il ritardo dei soccorsi dopo lo sparo fu concertato” : Per la morte di Marco Vannini dev’essere condannata tutta la famiglia Ciontoli. Lo ha chiesto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Vincenzo Saveriano al termine della requisitoria del processo di secondo grado. Saveriano ha chiesto una pena di 14 anni per l’accusa di Omicidio volontario in concorso. Marco Vannini, 20 anni, è morto alle 3,10 del 18 maggio 2015 a casa dei Ciontoli, a Ladispoli, a causa di un ...