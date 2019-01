SPAL-Torino streaming live | ecco dove e come vedere il match

Torino - la SPAL è la prova del 9 : Lyanco sarà un avversario? : Una rondine non fa mai primavera. E oltretutto siamo in pieno inverno... Questo il clima nello spogliatoio del Toro dopo l'impresa di ieri sera sull'Inter. C'è grande consapevolezza di aver dato una ...

Torino-Inter - SPALletti : “Perisic? Non andrà via gratis” : Torino-Inter 1-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta contro il Torino: “Nuovo modulo? Non muore nulla, nasce perché abbiamo giocato dall’inizio così, cambiando gli esterni con le due punte perché gli esterni non li avevo a disposizione. Perisic ha fastidio, con Politano […] L'articolo Torino-Inter, Spalletti: ...

Torino-Inter - SPALletti : 'Perisic? Se non vuole giocare - starà fuori' : ... "Modulo? Non avevo gli esterni a disposizione e quindi li ho cambiati con le due punte " ha spiegato Spalletti a Sky Sport nel post gara in merito al 3-5-2 con cui i nerazzurri sono scesi in campo " ...

SPALletti e le voci di mercato ‘tarpano le ali’ all’Inter : il Torino le dà il colpo di grazia e sogna l’Europa : Basta un colpo di testa di Izzo al Torino per battere l’Inter e sognare la zona europea: nerazzurri distratti dal mercato, tengono fuori Perisic e perdono in qualità e pericolosità offensiva Un 2019 senza vittorie, senza gol e con un solo punto guadagnato. Questa è la fotografia dell’Inter che torna a casa da Torino con le ossa rotte, il morale a terra e forse con un Perisic in meno. Nerazzurri distratti dalle voci di mercato, confermate ...

Torino-Inter : 0-0 La Diretta SPALletti sceglie il 3-5-2 con Martinez e Icardi : Super classica del calcio italiano, Torino ed Inter si sono affrontate nel capoluogo piemontese per ben 74 volte, con i granata usciti vittoriosi in 24 occasioni a fronte dei 27 successi dell'Inter e ...

Inter. Luciano SPALletti : A Torino “Sarà una partita molto fisica” : Vietato sbagliare contro i granata oggi alle 18. “Sarà una partita molto fisica” sottolinea mister Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Intere

Inter - i convocati di SPALletti per il Torino : c'è Politano - out Vrsaljko : MILANO - Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico dell' Inter Luciano Spalletti per la prima trasferta del nuovo anno contro il Torino . Presente Matteo Politano , out Sime Vrsaljko . I convocati - ...

Inter - SPALletti : "Serve più 'garra' con una squadra come il Torino" : Milano, 26 gennaio 2019 " Dopo il pareggio Interno col Sassuolo , l' Inter di Spalletti dovrà riprendere la corsa alla qualificazione in Champions League in trasferta a Torino . Match complicato, ...

Torino-Inter - SPALletti in conferenza stampa : "Il mercato mi toglie qualcosa' : 'Perisic? E' normale che si parli di lui, è un calciatore forte, che ha richieste...di quelli che non hanno richieste mica si parla... Piace anche agli altri, ma perché la cosa si concretizzi serve ...

Torino-Inter : SPALletti prepara una formazione insolita : Spalletti è pronto per Torino-Inter, l’allenatore conta molto anche su Maurito Icardi che prova a rimettersi in moto in campo.Dove l’astinenza da gol non ha ancora raggiunto il livello rosso ma comunque sta iniziando a lampeggiare. Con l’Inter che sta soffrendo tantissimo in attacco (4 gol nelle ultime6 di A) e pagando le difficoltà del suo marcatore principe. Finora il capitano ha segnato 14 gol in questa stagione: 9 in Serie A, 4 in ...

Torino-Inter : SPALletti e i dubbi amletici sul centrocampo nerazzurro : Nel secondo posticipo della ventunesima giornata della Serie A TIM 2018-2019, allo stadio “Olimpico Grande Torino”, si sfidano Torino ed Inter.Nel Torino, rispetto alla partita contro i giallorossi, tornano Izzo, al centro della difesa e Meité, al centro della mediana. Da valutare l’eventuale inserimento di Zaza, altrimenti spazio nuovamente a Parigini. In casa Inter conferma in arrivo per D’Ambrosio, sulla fascia destra di difesa e Perisic, ...

Calciomercato Serie A : a volte ritornano (forse) - Pereyra-Torino e Schelotto-SPAL : Dall’Argentina con nostalgia… del calcio italiano. In questi giorni si parla con insistenza del possibile ritorno in Serie A di Roberto Pereyra ed Ezequiel Schelotto, entrambi provenienti dalla Premier League. Roberto Pereyra, che ha appena compiuto 28 anni, ne aveva 20 quando arrivò in Italia. L’Udinese lo prelevò dal River Plate nell’ambito della diaspora seguita alla traumatica retrocessione in B dei ...

Serie A : il Torino ritrova la vittoria - SPAL-Udinese 0-0 : Dopo tre gare senza vittorie torna ad esultare il Torino di Mazzarri, che nel primo storico Boxing Day della Serie A supera agevolmente l' Empoli in casa. I granata si impongono 3-0, in rete N'Koulou, ...