Sovranità Popolare | La nuova rivista che sa capire l' economia

Mario Draghi "bacchetta" l'Italia : "Se il debito pubblico è troppo alto si perde Sovranità popolare" : Al vertice di dicembre, i leader hanno rinnovato il loro impegno politico per rafforzare l'Unione economia e monetaria, se vogliamo realizzare appieno i benefici dell'euro, dobbiamo capitalizzare ...

Sovranità Popolare : La nuova rivista dalla parte del Popolo : Dall'economia alla cultura. dai diritti economici ai diritti civili. Teodoro Margarita Prenditi i semi, e controllerai il mondo. Pratiche di guerra e di leggi, fatte per favorire colossi come la ...

Melenchon : 'Alla base di tutto in politica c'è la questione della Sovranità popolare' : [Ma la democrazia stessa], radicata nell'auto-organizzazione popolare, nasce precisamente come mezzo per controllare l'economia e limitare il potere che alcuni esercitano sugli altri. Oggi ciò può ...