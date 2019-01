Solari non ci sta | ' Parole Guardiola? È il Real il miglior club'

Real - Solari elogia Marcelo : 'Non ci sono dubbi sul suo amore per il club' : ROMA - 'La ricetta vincente, e unica, richiede impegno ed entusiasmo: è questo l'unico modo per essere sempre competitivi' . Così Santiago Solari , allenatore del Real Madrid , alla vigilia del match ...

Real Madrid - Solari a Isco : 'Non sono qui per dare consigli - i miei calciatori sanno cosa devono fare' : Alla vigilia della trasferta di Siviglia nella casa del Betis, il Benito Villamarín, i fari in casa Real Madrid sono puntati su due nomi su tutti: il brasiliano Vinicius Jr, che in stagione ha già ...

Real Madrid - Solari trattiene Isco : “non si muoverà a gennaio” : Real Madrid, il tecnico dei Blancos Solari trattiene Isco in questa sessione di mercato: lo spagnolo non si muoverà a gennaio Santiago Solari si è presentato per la prima volta nel nuovo anno in conferenza stampa, parlando di uno degli argomenti di mercato più caldi in casa Real Madrid. Si tratta del futuro di Isco, calciatore molto chiacchierato in queste ore dato lo scarso utilizzo degli ultimi mesi: “Tutti devono sentirsi ...

Solari blocca Navas : 'Real Madrid? Non c'è posto migliore in cui stare' : Santiago Solari , allenatore del Real Madrid , parla del futuro di Keylor Navas: 'Navas? Il Real Madrid è la squadra più importante al mondo e non c'è un posto migliore in cui stare'.