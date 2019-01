Snowboardcross | Mondiali 2019 | Michela Moioli a caccia del primo titolo iridato | sfida a

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Italia all’assalto del podio nella gara maschile con Visintin e Perathoner : Due podi in due gare in quel di Cervinia, nella tappa d’esordio della Coppa del Mondo, l’unica disputatasi fino ad ora visto l’annullamento in quel di Montafon a causa delle avverse condizioni meteo. Prima Omar Visintin, poi Emanuel Perathoner con addirittura la vittoria: non può che presentarsi con le ambizioni giuste in terra statunitense l’Italia per quanto riguarda i Mondiali di Snowboardcross. È proprio dalla coppia ...

Snowboardcross - da oggi azzurri in raduno a Cervinia per preparare i Mondiali di Solitude : Da questa sera fino a venerdì 11 gennaio la Nazionale italiana di Snowboardcross sarà in raduno a Cervinia per preparare i Mondiali, che si svolgeranno a Solitude (Stati Uniti) da giovedì 31 gennaio a domenica 3 marzo. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato undici atleti per questo raduno. Al maschile saranno presenti Emanuel Perathoner, che ha trionfato nella seconda gara di Cervinia, Omar Visintin, che ha chiuso al secondo posto la ...

Snowboardcross – Verso i Mondiali di Solitude : la Nazionale in raduno a Cervinia : La Nazionale di Snowboardcross prepara i Mondiali di Solitude: in undici a Cervinia fino a venerdì Saranno undici gli atleti della Nazionale di Snowboardcross che si ritroveranno a Cervinia nella serata di lunedì 7 gennaio. Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, Matteo Menconi, Fabio Cordi, Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner e, tra le donne, Raffaella Brutto, Sofia Belingheri, Francesca Gallina e Michela Moioli sono stati ...