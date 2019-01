Snowboardcross | Mondiali 2019 | Italia all’assalto del podio nella gara maschile con

oasport

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Due podi in due gare in quel di Cervinia,tappa d’esordio della Coppa del Mondo, l’unica disputatasi fino ad ora visto l’annullamento in quel di Montafon a causa delle avverse condizioni meteo. Prima Omar Visintin, poi Emanuel Perathoner con addirittura la vittoria: non può che presentarsi con le ambizioni giuste in terra statunitense l’per quanto riguarda idiÈ proprio dalla coppia di altoatesini che ci si aspetta tantissimo in quel di Park City, dove domani andranno in scena le qualifiche, mentre venerdì si assegneranno le medaglie. La Nazionale tricolore va a caccia del, che a livello iridato almanca dal 2015, quando Luca Matteotti in Austria, a Kreischberg, riuscì a sorprendere tutti andando a mettersi al collo l’oro. Da riscattare soprattutto c’è la delusione olimpica dell’anno ...